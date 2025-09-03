Chris Martin ponovno na udaru javnosti i to zbog dvije Izraelke koje je 'izvukao' na pozornicu

Frontmen popularne britanske grupe Chris Martin našao se na udaru kritika nakon kontroverznog trenutka na Wembley Stadionu, gdje je sa Coldplayjem održao još jedan koncert

Chris Martin, pjevač i lider grupe Coldplay, našao se na meti oštrih kritika zbog načina kako je tretirao svoje obožavatelje iz Izraela tijekom nastupa na londonskom Wembley Stadionu u nedjelju navečer. Incident se dogodio kada je 48-godišnji Martin pozvao dvije posjetiteljice na pozornicu i upitao ih odakle dolaze. Kada su one odgovorile da su iz Izraela, publika je reagirala zvižducima i negodovanjem, iako je dio prisutnih i aplaudirao.

Martin je zatim izjavio: 'Reći ću ovo. Vrlo sam zahvalan što ste ovdje kao ljudi. Tretiramo vas kao jednake ljude na Zemlji, bez obzira odakle dolazite. Hvala vam što ste ovdje. Zahvalni smo i hvala vam što ste puni ljubavi i dobrote.' Tekstopisac je potom 'poželio dobrodošlicu ljudima u publici iz Palestine... iako je to možda kontroverzno', što je izazvalo ovacije u rasprodanoj dvorani. 'Vjerujem da smo svi jednaki kao ljudi', ponovio je Martin.

Burne reakcije na društvenim mrežama Korisnici društvenih mreža izrazili su 'duboko razočaranje' ovim događajem na platformi X, kritizirajući Martina za 'ponižavanje' i 'raskrinkavanje dviju djevojaka pred tisućama ljudi' u 'nepotrebno politiziranom' trenutku. Jedan je obožavatelj poručio izvođaču da 'uzme trenutak i da razmisli o svom izboru riječi', napisavši: 'Ovo je bio netaktičan i pogrešan korak koji dodatno dijeli ljude i duboko boli neke od vaših najvjernijih obožavatelja.' Drugi je dodao: 'Izraelcima bi trebalo biti dozvoljeno slaviti svoj identitet na pozornici bez potrebe da ih slavna osoba uvjerava da su 'ljudi'. To se ne bi trebalo govoriti. Ako je Chris Martin htio nekoga poučavati, trebao je to biti obožavatelje koji su zviždali.'