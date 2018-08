Dejan Lovren: 'I dalje se pitam, što mi je ovo trebalo?'

Hrvatski nogometni reprezentativac nakon povratka sa Svjetskog prvenstva odlučio se na drastičan rez i novu frizuru s kojom ga do sad nismo vidjeli. Dejan Lovren iznenadio je obožavateljice promjenom imidža - obrijanom glavom kojom se pohvalio na Instagramu, no sada je čini se, promijenio mišljenje o svom 'makeoveru'

'Hair off, ROCK ON', napisao je tada srebrni reprezentativac. Njegova promjena podijelila je obožavateljice, i dok su neke komentirale da mu odlično stoji, druge su ostale šokirane .

Prije nekoliko dana progovorio je o svojoj novoj frizuri.

'Pa dobro to je zbog ovog afričkog toplinskog vala, pa me je to zanijelo. U usporedbi s prijašnjim godinama, to nije bio odmor kakav sam očekivao, ali ne žalim za ničim. Da me netko pitao, odmah bih potpisao to da budemo u finalu Svjetskoga prvenstva uz sve ovo što se događa i svu ovu pozitivnu sliku. Vrijedilo je', ispričao je Lovren za HRT radio Zadar.