Danijela Martinović: 'Sve nas je odnio životni tsunami i vjerojatno je zato nešto ili netko u jednom trenutku rekao - dosta!'

Popularna Splićanka ovo ljeto neće mirovati. Upravo je snimila novi spot, a ubrzo je očekuje snimanje HTV-ova showa 'Zvijezde pjevaju' pa će većinu dana provoditi u Zagrebu. Za koji dan će proslaviti rođendan kad priprema druženje za svoje prijatelje. Sretna je i ispunjena, a nakon tri desetljeća na sceni okrenula je novu stranicu i uz glazbu se posvetila novoj ljubavi - pisanju

Trebalo je puno hrabrosti da se kroz pisanu riječ ogoli pred ljudima.

'Javnost me zna 30 godina u nekom svoj doživljaju mene na ovaj ili onaj način. U pravilu me poznaju isključivo kao pjevačicu. I sad je nebitno voli li me netko ili ne ili poštuje li me ili ne. To je ionako pravo svakog pojedinca. Uostalom, svaka javna osoba se susreće s tim. Ali ja shvaćam koliko je ljudima teško i zašto napraviti promjenu. Priznajem, nije jednostavno ali je neophodno. Sve što sam napisala i sve što govorim je plod mojeg iskustva. Nikada neću posegnuti samo za onim što sam pročitala naučila jer nisam se povodila za knjiškim znanjem već za proživljenim iskustvom', poručila je pjevačica.