Za razliku od drugih kolega, njezini profili na društvenim mrežama proteklih tjedana su uglavnom mirovali. Splitska pjevačica i spisateljica sada se, još jednom odlučila prisjetiti nekadašnjih vremena uz fotografiju na kojoj je snimljena prije 17 godina

A post shared by Danijela Martinović (@danijelamartinovicofficial) on May 6, 2020 at 11:07pm PDT

View this post on Instagram

'Ne možemo se distancirati od onog što se događa, kolektivno stanje straha je najteže iskustvo i na to se trebalo priviknuti. U tim okolnostima meni je trebalo par dana da se osvijestim što je to sve, što se događa oko nas i prihvatila sam to što se događa i mislim da je to pravi odgovor. Mislim da nas takva iskustva čine boljim ljudima, izjavila je nedavno za IN Magazin Nove TV. U karanteni je, kaže, ostala vjerna svojoj disciplini.