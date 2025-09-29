Danijela Martinović progovorila o svom partneru: 'Ovo je bio uvjet, inače ne bi prošao'

Domaća pjevačica Danijela Martinović ne krije sreću s partnerom Josipom Plavićem , kojeg je upoznala 2022. godine. Sada je otkrila i 'ključan' uvjet za uspješnost njihovog odnosa.

'To je bio jedan od uvjeta, jer inače ne bi prošao, ne bi prošao žiri, brate moj, da ne razumije tu duhovitost , što bi onda radili zajedno', rekla je za IN Magazin pa progovorila o izgradnji zajedničke kuće.

Naime, bilo joj je vrlo bitno da njen partner razumije dalmatinski humor.

Grade kuću

'Bit će samo još malo više cvijeća i bit će još jedna mala drvena kućica, neće biti na stablu, nego će biti malo ispod stabla koja će biti baš za moje ove kreativne izričaje, za pisanje, za slušanje glazbe, imat će i ljuljačku sa strane.'

S obzirom da ljubav već više od dvije godine cvate za Danijelu i Josipa, pojavljuju se i šuškanja o vjenčanju.