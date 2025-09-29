LJUBAV CVATE

Danijela Martinović progovorila o svom partneru: 'Ovo je bio uvjet, inače ne bi prošao'

L.M.B.

29.09.2025 u 21:04

Danijela Martinović i Josip Plavić
Danijela Martinović i Josip Plavić
Od 2023. godine Danijela Martinović u vezi je s policajcem Josipom Plavićem, koji je radio na njenom slučaju krađe identiteta

Domaća pjevačica Danijela Martinović ne krije sreću s partnerom Josipom Plavićem, kojeg je upoznala 2022. godine. Sada je otkrila i 'ključan' uvjet za uspješnost njihovog odnosa.

Isti smisao za humor

Naime, bilo joj je vrlo bitno da njen partner razumije dalmatinski humor.

'To je bio jedan od uvjeta, jer inače ne bi prošao, ne bi prošao žiri, brate moj, da ne razumije tu duhovitost, što bi onda radili zajedno', rekla je za IN Magazin pa progovorila o izgradnji zajedničke kuće.

Danijela Martinović i Josip Plavić
Danijela Martinović i Josip Plavić Izvor: Pixsell / Autor: Boris Scitar/PIXSELL

Grade kuću

'Bit će samo još malo više cvijeća i bit će još jedna mala drvena kućica, neće biti na stablu, nego će biti malo ispod stabla koja će biti baš za moje ove kreativne izričaje, za pisanje, za slušanje glazbe, imat će i ljuljačku sa strane.'

S obzirom da ljubav već više od dvije godine cvate za Danijelu i Josipa, pojavljuju se i šuškanja o vjenčanju.

'Nisam još nevjesta, ali tako se osjećam', rekla je pa dodala da to ne znači da išta najavljuje:

'Ne, ja se zbunim kad me pitate ovakva pitanja, ovo ne glumim. Jako se zbunim. Teško mi je i neugodno o tome pričati.'

