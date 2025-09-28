Cure detalji vjenčanja: Pogledajte kakve raskošne pozivnice su odabrali Selena Gomez i Benny Blanco

Selena Gomez i Benny Blanco vjenčali su se ovog vikenda na raskošnom imanju u Kaliforniji, okruženi bliskim prijateljima i zvijezdama, a njihove elegantne pozivnice te romantične fotografije s glamurozne ceremonije već su osvojile obožavatelje diljem svijeta

Selena Gomez i Benny Blanco izmijenili su zavjete na glamuroznom vjenčanju u Kaliforniji, a sada su u javnost dospjele i njihove raskošne pozivnice.

Romantična ceremonija Pjevačica Selena Gomez (33) i glazbeni producent Benny Blanco (37) vjenčali su se u subotu navečer, nakon devet mjeseci zaruka, na luksuznom privatnom imanju od 70 hektara sjeverno od Santa Barbare. Na svečanosti su bila brojna poznata imena, među njima njezina dugogodišnja prijateljica Taylor Swift, Paris Hilton te kolege iz serije Only Murders in the Building, Steve Martin i Martin Short.

Romantična ceremonija održala se na lokaciji s pogledom na ocean, a gosti su ondje pristizali crnim Mercedesovim kombijima. Sve je prethodno započelo večer prije raskošnom probnom večerom u vili s deset spavaćih soba u elitnoj četvrti Hope Ranch, gdje su mladenci ugostili najuži krug prijatelja. Veliku pozornost privukle su i pozivnice. Tvrtka MG Invitaciones iz Meksika, koja ih je izradila, otkrila je kako su bile izrađene na bijeloj podlozi, s elegantnim zlatnim slovima, voskom i ukrasnim bijelim cvjetovima. Na njima je pisalo: 'Zajedno sa svojim obiteljima Selena Marie Gomez i Benjamin Joseph Levin srdačno vas pozivaju na svoje vjenčanje', a slijedili su datum i mjesto. Tvrtka se na društvenim mrežama zahvalila poznatom paru što ih je odabrao za ovako važan trenutak te im poželjela sreću i blagoslov u zajedničkom životu.

Romantični trenutci Uoči ceremonije Selena je na Instagramu podijelila niz romantičnih fotografija s Blancoom. Nosila je jednostavnu, a ipak glamuroznu bijelu vjenčanicu otvorenih leđa s volanima oko izreza, uz dijamantne naušnice Tiffany & Co. i bob frizuru. Njezin odabranik odlučio se za klasično odijelo Ralpha Laurena, koje je kombinirao s plavom košuljom s diskretnim uzorkom i odgovarajućim džepnim rupčićem. Par je snimljen u nježnim trenucima – šetali su bosi po travnjaku, zagrljeni pozirali i izmjenjivali poglede, a u jednom od prizora Blanco je ležao u Seleninu krilu dok se haljina lepezasto širila oko nje.

Na vjenčanju se okupilo oko 170 gostiju. Među njima je bila i Taylor Swift, koja je za tu prigodu stigla iz Kansasa i odsjela u luksuznom hotelu Rosewood Miramar u Montecitu. Njezin zaručnik Travis Kelce izostao je zbog sportskih obveza. Slavljenju su se pridružili i komičar Eric Andre te Ed Sheeranov menadžer Stuart Camp. Prema pisanju stranih medija, za sigurnost događaja izdvojeno je čak 300 tisuća dolara.

