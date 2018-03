Danijela Dvornik otkrila: 'Ovako izgledam kada se probudim ujutro, tek oko podne počnem ličiti na ženu'

Ovako izgledam kad se probudim ujutro, tek oko podne počnem ličiti na ženu. Uglavnom, nisam nezadovoljna samo govorim istinu. Pedesete su godine kada se zaista još više moramo truditi oko sebe. Ne možemo baš sve pobrisati ali možemo utjecati da što duže ostanemo mladolike. Ima dosta među nama moralista koji će osuđivati "bockanje" ali znanost nam je to priuštila i zašto to ne bi iskoristili. Zašto bi bockanje filerima bilo nepoželjnije od korištenja neke skupe kreme za lice ? Ne postoji osoba koja ne bi poželjela biti mlađa barem u licu, budimo realni. Ja se ne trudim zaustaviti godine ali želim sto duže imati njegovano lice. U nastavku dermatološko-estetskog protokola pod vodstvom dr.Snježane Komadine iz Poliklinike GeminiPlus i u suradnji s Humed Pharma odradila sam novi level koji se sastojao od aplikacije dermalnog filera iz skupine Aliaxin proizvoda #Aliaxin #IBSA i inovativnog proizvoda za bioremodelaciju Profhilo #Profhil Bilo je brzo i bezbolno . Pokazat ću vam rezultate za koji dan.I pratite me...bit Ce i nagradna igra pa se netko možda pomladi.

