Dance superzvijezda Mahmut Orhan na Sea Star donosi planetarne hitove!

Mahmut Orhan, istanbulski house producent i DJ čiji su planetarni megahitovi osvojili svjetske top liste, pojačati će zvjezdanu postavu ovogodišnjeg Sea Stara koja će sletjeti u magičnu Stella Maris lagunu u Umagu 24. i 25. svibnja!

Mahmut Orhan dobro je poznat Exitovoj publici inovativnim miksom house muzike kojoj daje melodijske elemente iz turskog kulturnog naslijeđa, posebno u njegovom prvom hitu 'Age of Emotions' koji mu je doneo ugovor s prestižnim izdavačem Ultra Records. Njegov planetarno popularni megahit 'Feel', kojim je pokorio svjetske top liste i radijske postaje, bilježi gotovo 350 milijuna YouTube pregleda i tjednima je bio najprodavaniji hit na najvećoj online prodavaonici DJ scene Beatport, kao i među 20 najprodavanijih na iTunes servisu u više od 20 zemalja. U svijet dance glazbe ušao je remiksirajući trake iz 80ih i 90ih, a njegova kombinacija soulful deep housea i groovy indie dancea dovela ga je do izdavanja na više labela te mu priskrbila titulu jednog od najviše obećavajućih dance izvođača na svijetu. Mahmut će publiku Sea Stara očarati pravim ljetnim DJ setom u kojem se mogu očekivati i magični miksevi singlova kao sto su 'Age of Emotions', 'Uprising', 'Believe Me Now', 'Hold You', 'Way To Life', 'Vesaire', 'I Feel Your Pain' i ultimativne ljetne plesne himne – '6 Days'!

Ulaznice brzo nestaju - aktualne cijene najkasnije do 15. travnja!

Sea Star festival održat će se 24. i 25. svibnja u egzotičnoj laguni Stella Maris u Umagu, uz Welcome Party 23. te Closing Party 26. svibnja. Festivalske ulaznice po promotivnoj cijeni od samo 229 kn što je velikih 50% uštede u odnosu na finalnu cijenu, bit će u prodaji još samo do 15. travnja, ili ranije, do isteka zaliha, nakon čega će cijena kompleta ulaznica biti viša. VIP Gold ulaznice trenutno se prodaju po cijeni od 750 kn, sve vrste karata mogu se kupiti na prodajnim mjestima, te online u sistemima Ticketshop.hr i Entrio.

Smještaj za Sea Star već od 7 eura!

Posjetitelji Sea Stara mogu rezervirati noćenja u premium kampu, te u apartmanima, bungalovima, hotelima, mobilnim kućama, kao i u luksuznim vilama na samoj obali mora i to po cijenama već od 7 eura po noćenju za kamp i 10 eura dnevno za apartmane. Odlična opremljenost, predivno prirodno okruženje i dodatni sadržaji, te blizina mora i samog festivala čine ove smeštajne jedinice idealnim mjestima za napuniti energiju potrebnu za super festivalski provod. Više detalja o turističkim paketima i smještajnim jedinicima dostupno je na službenoj stranici Sea Star festivala.

Karijera turske superzvijezde eksplodirala je u prošle dvije godine zahvaljujući nepogrešivom talentu za hitove koji su zajedno na internet video servisima skupili gotovo vrtoglavih milijardu pregleda, zbog čega ga često uspoređuju s Robinom Shultzom i Lost Frequences! Orhan na Sea Star donosi zvuk globalnih house hitova, ogromnih radijskih favorita, poput '6 Days' i 'I Feel', ali i službenog remiksa uvodne špice čuvene serije 'Igre prijestolja'. Mahmut je postao obavezno ime vodećih svjetskih festivala, među kojima se izdvaja prošlogodišnji nastup na glavnoj pozornici Exita pred 30.000 ljudi, rame uz rame s Davidom Guettom i Martinom Garrixom. Zbog izuzetne vještine da izbacuje megahitove uspoređuju ga s Robinom Schulzom i Lost Frequencies. Mahmut Orhan pojačat će furioznu Sea Star postavu u koju su se već upisali najpopularnija hip-hop grupa svih vremena Wu Tang Clan, sve traženija trap-jazz diva IAMDDB, ali i najveće elektronske zvijezde svijeta Sven Väth i Nina Kraviz, te apsolutni heroji novih generacija Ilario Alicante i Enrico Sanguliano! Da regija ne zaostaje po kvalitetu, potrudiće se da uživo dokažu Hladno pivo, Vojko V, Fox, Petar Dundov, DJ Jock, Kranšvester, HAZZE i brojni drugi! I dok se sljedeći tjedan očekuje još imena publika najkasnije do kraja dana 15. Travnja ima priliku kupiti ulaznice po promo cijeni od 229 kn, što je ušteda 50 % od finalne cijene!