Večeras na Sea Star festival stižu Indira Paganotto, I Hate Models, Patrick Mason te regionalni lideri trap scene predvođeni Kukusom!

ULAZNICE

U ponudi se nalaze festivalske ulaznice po cijeni od 70 eura, jednodnevne ulaznice po cijeni od 40 eura te VIP Gold ulaznice. Sve informacije o ulaznicama dostupne su ovdje te na svim prodajnim mjestima sustava Entrio.

ODRŽANA JE PRVA BRIDGE KONFERENCIJA: NA PANELIMA SUDJELOVALI STRUČNJACI IZ CIJELOG SVIJETA

Jučer je održan posljednji dan prvog izdanja Bridge konferencije. Treći dan konferencije bio je ispunjen inspirativnim razgovorima, zanimljivim panelima i nesvakidašnjim glazbenim programom.

Dan je otvoren panelom ‘Data vs. Gut 2' gdje su poznati svjetski agenti Jess Kinn (One Fiinix Live), Maria May (CAA) i Martje Kremers (Primary Talent International) u razgovoru s Vasjom Veberom (Viberate) podijelili svoja stajališta o korištenju podataka u odabiru izvođača te koliko se pri tome oslanjaju na svoju intuiciju. Dugo iščekivani Keynote razgovor s Indirom Paganotti (ARTCORE) i Alexom Avanzatom (ARTCORE) moderirao je Guillem Ruiz (Mixmag AE Group). Otkrili su publici kako se nose s zvučnim pejzažima odvela umjetnica Aklea Neon u jedinstvenom glazbeno-umjetničkom performansu ‘Freqs of Nature - Plant Soundscape Experience'. Uz pjev biljaka i umirujuću atmosferu, Aklea je postavila savršen ton za uvod u uvertiru konferencije - panel ‘REMEDIES for Festivals: A Bridge to Green EXIT and a Circular Future”. Claire O’Neill (A Greener Future) moderirala je razgovor o važnosti korištenja tehnologija za zeleniju i održiviju budućnost, a Artur Mendes (Boom Festival), Ida Siljanović (EXIT Foundation), Lyke Poortvliet (Green Events) i Uroš Novak (REMEDIES) podijelili su svoja iskustva u radu na festivalima i putu prema njihovoj održivosti.

Prvo izdanje Bridgea stvorilo je mostove na globalnoj razini i postavilo temelje za povezaniju i inovativniju budućnost industrije.

Ovogodišnji Sea Star festival realizirat će se uz podršku Hrvatske turističke zajednice, Istarske županije, grada Umaga, Turističke zajednice grada Umaga, Turističke zajednice Istarske županije i Plave Lagune.