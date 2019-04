Ecija Ojdanić otkrila: 'Nives Celzijus mi je dala lekciju iz ponašanja'

View this post on Instagram

Zaspala u 3, i već sam budna. Od adrenalina. Premda je cijela ekipa radila 14 sati jučer. Jučer 14 sati, a pripremali smo se tjedan dana. A svi živimo 2 mjeseca neki paralelni život u kojem samo plešemo i pokušavamo dati svoj maksimum. Netko u tome uspije više, netko manje. Ovisno i po kojim kriterijima. U zbroju svega toga, sinoć je ispala ova predivnica @nivescelsius. Dala mi je lekciju iz ponašanja. I to veliku. Kako imati svoj stav, a ne nametati ga. Kako uvijek biti šarmantna i ugodna, kako UVIJEK savršeno pozirati. I biti profesionalka u svemu. I ugodna. I nenametljiva. A plijeni i dok spava. Želim ti da uživaš u povratku u realan život, mada ćeš nedostajati. I ti, i Mateo. Jako. Vidimo se 5.5. 💋💃👊🏻@plessazvijezdama @mateocvenic