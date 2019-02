Cortney Cox: 'Bila sam djevica do 21. godine, a onda je mama rekla da mi je vrijeme'

Glumica Courteney Cox, koju najviše pamtimo po ulozi Monice u kultnoj seriji 'Prijatelji', nevinost je čuvala do svoje 21 godine, a onda joj je majka rekla da je vrijeme da spava sa svojim dečkom

Gostujući u emisiji The Late Late Show Jamesa Cordena, Cox je rekla kako je bila dosta nazadna po pitanju seksa, jer mama nije baš pričala s njom o toj temi.

'Mama mi nije govorila o jednoj stvari o kojoj sam trebala nešto znati. Ne bih to možda trebala sad reći, ali hoću. Bila sam djevica do 21. godine', otkrila je Cox Cordenu i dodala kako misli da može biti ponosna na to.