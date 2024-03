Članovi kraljevske obitelji postali glavna tema teoretičara zavjera, a jasno je i zašto

Sve se dodatno zakompliciralo ponajviše zbog pojedinih članova obitelji koje posljednjih tjedana nismo vidjeli, poput Kate Middleton , koja je zbog toga postala i glavna tema svih teorija zavjere i dovela do toga da se na kraju sve odvija iznimno neobuzdano i bez ikakve kontrole.

Sve se pojačalo nakon što je princ William u posljednji tren otkazao pojavljivanje na misi zadušnici za pokojnog krsnog kuma, grčkog kralja Konstantina, opravdajući se 'osobnim razlozima', iako je već bilo najavljeno u rasporedu da on stiže kao i da će čitati do poslanice.

Zbog čega je točno William u posljednji tren bio spriječen u dolasku na misu zadušnicu, nije poznato, no mnogi isto povezuju s problemima oko Kate Middleton, koja se u Adelaide Cottageu još uvijek oporavlja od operacije. Iako su iz Kensingtonske palače dali jasno do znanja da njezin oporavak protiče dobro i da tu nema nikakvih problema, javnost je opravdano zabrinuta zbog svega, osobito jer je već najavljeno da je nećemo vidjeti sve do Uskrsa.

Problem je, smatraju mnogi, u tome što palača zbog nekih odluka iz davne prošlosti ne želi davati previše informacija vezanih uz medicinske dokumente javnosti, ne želeći ugroziti njihovo pravo na privatnost. Nije tu riječ da je javnost bezosjećajna i da se želi naslađivati tuđom nevoljom, već je ljudima stalo i žele znati zašto je netko koga vole i koga su navikli viđati sada odjednom nema u javnosti.

U današnje doba, kada su informacije nadohvat ruke, postoji instinktivna želja da se popune sve praznine i da se sve dozna. No, stvarnost je jednostavna - nitko osim onih koji su neposredno uključeni ne zna točno zašto se princ William povukao s ovog obiteljskog događaj niti kako se Kate zapravo osjeća.