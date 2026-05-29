Cindy Crawford priznala što ju je počelo mučiti nakon 50. godine

Godinama jedno od najprepoznatljivijih lica modne industrije, Cindy Crawford priznala je da je nakon 50. primijetila suptilnu promjenu koja je počela utjecati na njezina snimanja. Supermodel je otvoreno progovorila o nesigurnosti koja ju je pratila tijekom posljednjeg desetljeća

Iako i danas izgleda impresivno, Cindy Crawford priznaje da starenje nosi izazove koje nije uvijek bilo lako prihvatiti. Jedan detalj posebno joj je počeo stvarati nelagodu tijekom ranih jutarnjih snimanja i fotografiranja izbliza, zbog čega je potražila nenametljivo kozmetičko rješenje.

U razgovoru za People, danas 60-godišnja Cindy Crawford otkrila je da je nakon 50. primijetila kako joj kapci više nisu bili jednako podignuti kao prije. 'Sjećam se da su me prije desetak godina, nakon što sam navršila 50, pitali mogu li početi snimati u šest ujutro. Mogla sam ustati kad god treba, ali moje lice nije se budilo prije devet, pa sam molila da ne planiraju krupne kadrove', prisjetila se. Dodala je kako je na snimkama primijetila da joj oči više nisu izgledale 'otvoreno i svježe' kao ranije, a vizažisti su često morali dodatno podizati kapke kako bi pravilno nanijeli šminku.

Kaia Gerber i Cindy Crawford Izvor: Profimedia / Autor: BFA.com / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Kozmetičko rješenje bez operacije Prije dvije godine dermatolog joj je preporučio kapi za oči Upneeq, lijek odobren za privremeno podizanje spuštenih gornjih kapaka. Crawford je isprva proizvod koristila samo prije snimanja, no s vremenom ga je uključila u svakodnevnu rutinu. 'Svi imamo male stvari koje možemo napraviti kako bismo se osjećali kao najbolja verzija sebe. Kad se žene osjećaju sigurnije, to se vidi i u načinu na koji se predstavljaju svijetu', rekla je. Istaknula je i da joj se sviđa što nije riječ o invazivnom tretmanu. 'Ne morate pod nož', poručila je.

Rutina koja počinje prije kave Cindy Crawford podijelila je i detalje svoje jutarnje rutine. Dan započinje slušanjem Biblije putem aplikacije, suhim četkanjem tijela, gua sha masažom i tretmanom crvenim svjetlom. Nakon vremena provedenog na otvorenom slijede kava, trening i tuširanje. Tek nakon toga, oko 9.30 sati, koristi kapi za oči i nanosi njegu lica.

