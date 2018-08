Cijena ljepote: Brigitte i Emmanuel Macron mjesečno na frizure i šminku troše oko 40 tisuća kuna

Francuski predsjednik Emmanuel Macron i prva dama Brigitte poznati su kao vrlo dotjeran par na političkoj sceni. Trud koji ulažu u svoj izgled, prema najnovijim saznanjima, stoji porezne obveznike u Francuskoj gotovo 40 tisuća kuna na mjesec

Sve to moguće je zahvaljujući osobnim asistentima koji pomno paze na njihov fizički izgled.

No francuski mediji došli su do podatka kako sve to njihovu državu stoji 5,200 eura na mjesec (40,000 kuna). Zanimljiva je činjenica i da se iz proračuna izdvaja 278,750 eura na godinu za stil i izgled prve dame, Brigitte Macron, dok njezin suprug Emmanuel troši puno više, 440,000 eura, na godinu za iste potrebe.