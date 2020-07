Četverosatnim koncertom Ana Rucner oduševila turiste koji su danas sletjeli u zračnu luku 'Dr. Franjo Tuđman'

View this post on Instagram

Danas je dan “Zajedništva, ponosa i sreće” Dan kada se sjećamo prekrasnog dočeka ‘Vatrenih’ iz Rusije! ⚽️🇭🇷🎻 Neka se ta emocija nikad ne zaboravi, neka živi u našim srcima!❤️ . #AnaRucner #DanZajedništva