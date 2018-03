Čeka se Melanijina reakcija: Porno zvijezda želi Trumpu vratiti novce i ispričati sve o aferi

Preko dosadašnjih skandala jedva je prešla, no nije propustila u javnosti dati do znanja svom suprugu Donaldu Trumpu kako takvo njegovo ponašanje više neće tolerirati. No, sada bi se sve moglo dodatno zakomplicirati, budući da Stormy Daniels želi vratiti novce koje je dobila za šutnju i u javnost iznijeti sve detalje njihove izvanbračne afere

Otkako se doznalo za navodnu aferu američkog predsjednika Donalda Trumpa i porno zvijezde Stormy Daniels, novosti na tu temu ne prestaju stizati, a svime time nije niti najmanje oduševljena prva dama - Melania Trump. Iako se sve to odigralo odavno, u vrijeme kada je Melania rodila sina Barrona, sve je aktualno tek posljednjih mjeseci.

A cijela je situacija, čini se, dojadila i samoj porno zvijezdi, koja u posljednjem pokušaju da dospije na naslovnice svjetskih medija, čak nudi da vrati 130 tisuća dolara Trumpovom odvjetniku, koji joj je te novce dao u zamjenu za šutnju, a sve kako bi napokon mogla slobodno i bez zadrške progovoriti o njihovoj navodnoj vezi.

NBC News u posjedu je kopije pisma koju je odvjetnik 38-godišnje porno zvijezde Michael Avenatti poslao Michaelu Cohenu, osobnom odvjetniku 71-godišnjeg američkog predsjednilia. U pismu Daniels, pravog imena Stephanie Clifford, govori kako će do petka 16. ožujka prebaciti sav novac na Trumpov račun, a u zamjenu za to napokon će moći slobodno i bez zadrške progovoriti o aferi, ali i njegovim pokušajima da je ušutka.