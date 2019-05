Bruce Springsteen nakon solo albuma u lipnju, najavio novi s E Street Bandom, ali i veliku turneju

Bruce Springsteen svoj novi solo album 'Western Stars' objavljuje 14. lipnja, a do sada smo imali priliku čuti dvije pjesme s njega, no Boss se nije tu zaustavio. Priznao je da već napisao hrpu stvari za novi album E Street Banda nakon čega bi trebala uslijediti i velika svjetska turneja

Bend nije nastupao na koncertima od završetka turneje The River početkom 2017. Springsteen je ranije rekao da ove godine neće imati turneju s E Street Bandom. No još se ne zna planira li ići na samostalnu turneju povodom izlaska albuma Western Stars koji izlazi 14. lipnja.

Nakon objave singla 'Hello Sunshine', koji je pokupio mnogobrojne hvalospjeve, Bruce Springsteen je krajem prošlog tjedna objavio lyric video i novu pjesmu 'There Goes My Miracle'.

Bit će to njegov 19 studijski album i prvi studijski album u pet godina. Glazbenik je ovoga puta bio inspiriran kalifornijskim pop zvukom šezdesetih i sedamdesetih godina.