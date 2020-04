Britanski stand up komičar Eddie Izzard nedavno je trčao maraton u Zagrebu, a sada je stanovnicima hrvatske metropole poslao znakovitu poruku

On je zvijezda stand up komedije, koji je svojim britkim humorom već dva puta gostovao i u Zagrebu. A koliko je oduševljen našom metropolom govori i podatak da je u veljači otrčao u Zagrebu i maraton, a tom je prigodom predstavio i svoj humanitarni projekt 'Make humanity great again' za pomoć djeci izbjeglicama. Sada se oglasio na svom Facebook profilu...

Eddie Izzard je čovjek koji je engleski govoreći stand-up prvi počeo širiti svjetskim pozornicama. Izvodio je rasprodane predstave u cijelom svijetu, od Šangaja do Mumbaia, uključujući i noći u prestižnom newyorškom Madison Square Gardenu te losangeleskom Hollywood Bowlu. Prve stand up nastupe u Americi organizirao mu je pokojni Robin Williams, John Cleese nazvao ga je 'izgubljenim Pythonovce', a njegova prošla turneja 'Force Majeure' ušla je u komičarsku povijest obuhvativši 45 zemalja svijeta, uključujući svih 50 država SAD-a i 'progovorivši' četiri jezika, postavši tako najobuhvatnijom komičarskom predstavom ikada. Sve u svemu, Eddie je uber-zvijezda svjetske komedije, ali i daleko više od toga. Britanski stand up komičar Eddie Izzard obratio se stanovnicima Zagreba: 'Ovo je poruka za sve stanovnike Zagreba. Žao mi je što čujem da i vi imate probleme s koronavirusom, a uz to vas je pogodio i potres 22. ožujka. Šaljem vam pozdrave i dobre želje i nadam se da će se čim prije stvari popraviti i da ćemo svi izaći iz ovog jači.'

Osim na pozornici moguće ga je vidjeti i u brojnim filmovima ('Oceanovih dvanaest' i 'Oceanovih trinaest', 'Tajanstveni junaci', 'Vampirova sjena', 'Kronike iz Narnije: Kraljević Kaspijan' i dr.) te televizijskim serijama.