Brigitte Macron: 'To što nismo istih godina doista nije lako, a još je kompliciranije kad je razlika toliko velika, no Emmanuel je moj život'

Tek je nedavno francuska prva dama Brigitte Macron prekinula medijsku šutnju i u rijetkom intervjuu otkrila sve o svom odnosu sa suprugom, francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom. Iako su njezini istupi rijetki, špranca je gotovo uvijek ista - dok se u kuloarima šuška da je ona ta koja je glavna u njihovom odnosu, svojim izjavama pokušava naglasiti kako su u svemu ravnopravni, čak i unatoč činjenici da je 24 godine starija od njega

'Svi mi radimo pogreške. I on je samo čovjek', komentirala je napise da je njezin suprug arogantan, osobito nakon sedmomjesečnih nemira i 'žutih prsluka' koji su tresli Francusku , no unatoč svim problemima, bilo privatnim, bilo poslovnim, uz njega čvrsto stoji već punih 12 godina, a zbog njega je svojedobno ostavila i svog prvog supruga, oca njezino troje djece.

Upitana da komentira javnu fascinaciju velikom razlikom u godinama između njih dvoje, prva dama Francuske je, rekavši kako mrzi to što je nazivaju ženom pumom (op.a. starijom ženom koja voli mlađe muškarce) priznala: 'To što nismo istih godina doista nije lako, a još je više komplicirano kada je, kao u našem slučaju, toliko velika razlika u godinama.'

Ipak, unatoč velikoj ljubavi, osobito u samim počecima veze, Brigitte Macron priznala je kako vezu ne bi ostvarila da je u svemu nisu podržala njezina djeca: 'Trebalo mi je dugo vremena da shvatim što se točno događa između Emmanuela i mene, potom da riskiram sve i postanem mu supruga. U svemu tome nisam željela uništiti živote svoje djece, to jednostavno nije bila opcija. Naravno da sam ih povrijedila, kao i svako dijete čiji se roditelji rastanu, no, jednostavno, u jednom sam trenutku shvatila da je Emmanuel moj život, a to su i oni sami shvatili.'

Njihov brak traje 12 godina, no unatoč tome, gospođa Macron ne smatra da su idealan par, dapače, i sama priznaje kako je brak svakodnevna borba, a sve se dodatno komplicira tom velikom razlikom u godinama, koja u njihovom slučaju iznosi pune 24 godine. Kako je i sama još prije rekla, nakon nekog vremena jednostavno se navikla.

'S vremenom sam se naučila nositi s ružnim komentarima, iako mi je bilo teško. Jednostavno sam znala da i to mora proći', rekla je i dodala:

'Postoje trenuci u životu kada treba donijeti ključne odluke. Za mene je to bila naša veza. Naravno, doručkujemo zajedno - ja i moje bore i on i njegova mladost, ali to je tako. Da nisam odlučila da godine nisu važne, propustila bih svoj život i nikad ne bih bila sretna.'