Njezina je zadnja: Brigitte Macron na udaru javnosti, prozvali je novom Marijom Antoanetom

Nova knjiga, pod nazivom 'Madame La Presidente', koja je u potpunosti posvećena francuskoj prvoj dami, otkriveni su neki javnosti još uvijek nepoznati detalji o Brigitte Macron, a jedan od zanimljivijih zasigurno je onaj da ona ima toliki utjecaj na svog supruga, francuskog predsjednika, da mu čak ona odabire članove užeg kabineta

Utjecaj Brigitte Macron na predsjednika mnogima smeta, a njegov bliski krug muških suradnika navodno je postao izuzetno ljubomoran na prvu damu, a sve to, šuška se, ide toliko daleko da neki čak žele da umre.

No, Brigitte Macron napravila je i mnogobrojne pogreške u svojim odlukama, poput one da je dopustila novinarima Le Mondea da uđu u Elizejsku palaču i vide kako napreduje renovacija vrijedna 600 tisuća eura, i to samo tri dana prije negoli su na ulicu prvi puta izašli 'žuti prsluci' i to zbog visokih poreza i niskih plaća.