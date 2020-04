Ako netko zna kako se minimalističke kombinacije nose s puno stila, onda je to prva dama Francuske. Brigitte Macron brojni modni stručnjaci izdvajaju kao najbolje odjevenu prvu damu, a tajna njezinog stila krije se u pet modnih pravila kojima je prva žena Francuske vjerna godinama

Iako mnogi od prve dame očekuju da njeguje uglađeni i profinjeni poslovni stil odijevanja, Brigitte Macron kad god može radije nosi ležerne odjevne kombinacije, pa je se tako često može vidjeti i u trapericama - i to skinny kroja. Prva dama Francuske obožava naglašavati svoje vitke noge, a skinny traperice to rade bolje od bilo kojeg drugog modela. Brigitte Macron često je na meti modnih kritičara jer i u službenim prigodama nosi skinny traperice, minice i kožne hlače koje uspješno kombinira s tenisicama, gležnjačama ili vrtoglavim stiletticama, no nju to nimalo ne dira.

4. Louis Vuitton torbe