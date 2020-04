Ovog je tjedna na HRT-u prikazan i drugi dio dokumentarnog filma 'Brigitte Macron - Francuski roman', priča o, kako je nazivaju, vladarici iz sjene i ženi najzaslužnijoj za vrtoglav uspon francuskog predsjednika Emmanuela Macrona. Kroz zanimljivu priču otkriveni su i do sada javnosti nepoznati detalji o francuskoj prvoj dami Brigitte Macron, a koja je zbog činjenice da je 24 godine starija od svog supruga odavno na meti javnosti

Medijima, kako francuskim, tako i svjetskim, ime Brigitte Macron sve je samo ne nepoznanica. Francuska prva dama, za koju mnogi smatraju kako upravo ona iz sjene povlači konce i odlučuje o sudbini Francuske umjesto svog supruga, aktualnog predsjednika Emmanuela Macrona, svojom je životnom pričom izazivala kontroverze otkako se pojavila na društvenoj, ali i političkoj sceni. 'Postoje trenuci u životu u kojima doneseš neke ključne odluke i za mene je to bila jedna od njih. Razlika od 20 godina između nas bila je tako nevažna. Osjećala sam da moram živjeti tu ljubav... biti posve sretna', izjavila je o svojoj vezi s Macronom.

U kratkim crtama dovoljno je reći da je od supruga starija čak 24 godine, kao i da su se upoznali u vrijeme kada je ona bila učiteljica u srednjoj školi koju je pohađao tada 15-godišnji Emmanuel Macron. U to doba ona je bila u braku, imala djecu, od kojih je njezina kći Laurence išla s Macronom u isti razred, a njihova ljubavna veza izazvala je pravu pomutnju. Sve to ponovno je izašlo u javnost kada se Macron odlučio kandidirati za francuskog predsjednika, ali i 2018. godine, kada je svjetlo dana ugledala neautorizirana biografija Brigitte Macron. Brigitte Trogneux rođena je 1953. godine u francuskom gradiću Amiensu, u kojem je njezina obitelj bila poznata po izradi čokolada. Naime oni su vlasnici tvornice čokolade Trogneux, jedne od poznatijih u Francuskoj. Iako su svi bili uvjereni kako će Brigitte krenuti stopama svojih roditelja i posvetiti se obiteljskom biznisu, ona je krenula svojim putem.

Ono što joj je obilježilo život bila je zasigurno pogibija njezine sestre i to dok je bila još tinejdžerka. Te 1961. godine njezina je starija sestra poginula u automobilskoj nesreći sa svojim suprugom i šestogodišnjom kćerkom, a sve to toliko je navodno uzdrmalo Brigitte Macron i izazvalo joj traumu, zbog koje je oko sebe podigla zid kako bi se zaštitila. Kao tinejdžerica bavila se umjetničkim klizanjem, a to joj je išlo toliko dobro da je bila čak i članicom klizačke ekipe u svom gradiću. No škola je ipak prevagnula, iako je 1982. godine, kada je imala 29 godina, jedno vrijeme radila kao glasnogovornica u trgovačkoj komori grada Nord-Pas-de-Calais. Na tom je poslu provela dvije godine, da bi se potom cijela njezina obitelj, zbog suprugova posla, preselila u blizinu Strasbourga, u gradić Truchtersheim. Upravo tamo zainteresirala ju je politika, pa se počela baviti lokalnom zajednicom, a pomagala je i u organiziranju događanja u okolici. Uskoro je otišla i korak dalje, pa se 1989. uključila u kampanju 'Truchtersheim sutra', a tom se prilikom i njezino ime našlo na izbornoj listi čiji je program obećavao smanjenje troškova najamnine za mlade obitelji i izgradnju parka.

U dobi od 31 godinu otkrila je svoj poziv, i to sasvim slučajno. Francuska prva dama magistrirala je književnost, prvi posao u protestantskoj školi u središtu Strasbourga dobila je odmah nakon prijave na natječaj, a onda je s 39 godina dobila ponudu privatne katoličke srednje škole u rodnom Amiensu, u kojoj je vodila satove glume, a upravo u njoj imala je i prvi susret s ljubavi svog života koji će joj jednog dana postati suprug - Emmanuelom Macronom. Razgovori s bivšim učenicima otkrili su kako Brigitte Macron nije bila uobičajena učiteljica koja se držala strogog odnosa učitelja i učenika, pa ih je često vodila na predstave, slušala njihova mišljenja, izlazila s njima na pića... Emmanuel Macron je u to vrijeme imao 15 godina, a osvojio ju je na prvu svojim nevjerojatnim intelektom, kao i mogućnostima. Upravo ta njegova inteligencija nešto je što je i danas iznova oduševljava. S vremenom, kroz razgovor, njih su se dvoje zbližili, a onda su njegovi roditelji doznali za sve. Kako bi spasili obitelj 'velike sramote', ali i udaljili sina od svega, poslali su ga u Pariz kako bi tamo završio školu, u nadi da će ih udaljenost opametiti i da će Macron zaboraviti na ženu 24 godine stariju od sebe.

No nije im uspjelo. Sve vrijeme razdvojenosti Emmanuel Macron, tijekom koje su održavali vezu dugim telefonskim razgovorima, jedino je razmišljao o trenutku kada će ponovno biti zajedno, ali i kada će postati punoljetan da mogu ozakoniti svoj odnos. Čak 13 godina proveli su u vezi, da bi se potom 2007., godinu nakon što je Brigitte okončala svoj gotovo 20 godina dug brak s bankarom Andreom Auzierom, i vjenčali. Vjenčanje je održano u gradskoj vijećnici, na istom mjestu na kojem se i 33 godine ranije udala za prvog supruga s kojim je dobila troje djece - sina Sebastiena te kćeri Laurence i Tiphaine. Kako je tek godinama kasnije priznala, tek nakon što su njezina djeca bila spremna prihvatiti njezinu životnu odluku i ona je mogla krenuti dalje sa životom:

'Trebalo mi je dugo vremena da shvatim što se točno događa između Emmanuela i mene, potom da riskiram sve i postanem mu supruga. U svemu tome nisam željela uništiti živote svoje djece, to jednostavno nije bila opcija. Naravno da sam ih povrijedila, kao i svako dijete čiji se roditelji rastanu, no jednostavno sam u jednom trenutku shvatila da je Emmanuel moj život, a to su i oni sami shvatili.' Zbog veze s učenikom Brigitte Macron postala je odmah svjesna toga da će joj svi okrenuti leđa, no vjerojatno se tada nije nadala da će je napustiti i svi njezini prijatelji. Osuda javnosti bila je toliko jaka da su se na meti našli i njezini roditelji, inače ugledni liječnici, a koje su stanovnici Amiensa počeli tretirati kao da 'imaju kugu'. Koliko je sve otišlo daleko, govori i podatak objavljen u njezinoj neautoriziranoj biografiji, u kojoj stoji da su prolaznici pljuvali na njihova ulazna vrata, ali i slali pisma u kojima su osuđivali njihovu kćer.