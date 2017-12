Bliski susret sa smrću: Bono Vox zabrinuo svoje obožavatelje

Prije 17 godina sumnjao je da boluje od raka grla. Na sreću, to se pokazalo lažnom uzbunom, no čini se kako je frontmen popularne irske grupe U2 nedavno ponovno prolazio kroz težak period. U intervjuu za Rolling Stone progovorio je o bliskom susretu sa smrću, no o detaljima, i što se točno dogodilo, nije želio pričati

'Jedna je stvar pričati o tome svemu za magazin poput Rolling Stonea , no s vremenom to dođe do lokalnih tabloida i psotane užasno. To postane pitanje koje ti svi žele postaviti.'

'No, ono što me šokiralo je činjenica da se nisam sjećao kako se sve dogodilo. Totalna amnezija. Zbog toga mi nije bilo svejedno', ispričao je Bono Vox te dodao kako upravo njihova pjesma 'Jesus, What Have You Got For Me' govori o njegovom preispitivanju nakon susreta sa smrću. Iako je, kaže uvijek mislio kako se nikada neće bojati smrti, to nije tako.

'Članovi benda uvijek slušaju glazbu, a ja za to imam svoju djecu. Jordan je glazbeni snob i obožava indie glazbu, Eve voli hip-hop, Elijah je član benda i najbolje razumije glazbu. On ne pravi razliku između, primjerice, the Who i the Killersa ili Nirvane i Royal Blooda. On generacijski to ni ne shvaća, no zvuk itekako dobro prepoznaje. On vjeruje da je rock and roll revolucija iza ugla', rekao je Vox te nastavio:

'Mislim da je današnja glazba vrlo curičasta. Iako to ima i svoje dobre strane, no hip-hop je jedina vrsta glazbe u kojoj se dječaci mogu 'ispucati', a to nije dobro. Kada sam imao 16, bio sam prepun bijesa. Stoga je bitno pronaći 'ispušni ventil', bilo da su to gitare ili bubnjevi, nevažno.'