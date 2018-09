Bivša pjevačica Karme o svom povratku na glazbenu scenu: 'Mnogo se generacija izmijenilo, ali nije me strah'

Novim singlom nekadašnja pjevačica grupe Karma vratila se ambiciozno na hrvatsku estradu. Nakon četverogodišnje stanke Majda Šušelj zamijenila je dance zabavnom i pop glazbom. Za tportal je ispričala sve o svom prijašnjem povlačenju te novim glazbenim planovima

'Karmi sam posvetila 14 godina s velikom strašću, to je ipak velik dio života, a volim to što radim i sve što smo postigli svih tih godina ustvari je rezultat rada, upornosti, ljubavi i, naravno, sreće. U međuvremenu dečki su osnovali obitelj i mogli graditi svoj privatni život, dok je meni to bilo nemoguće radeći onakvim tempom, tako da sam u pravom trenutku za sebe odlučila stati. Radila sam dugo, do šestog mjeseca trudnoće, jer se to tada još nije previše vidjelo, ali kad sam shvatila da je sve počelo biti previše rizično, jednostavno sam se povukla i uživala u blaženom stanju. Dečki su to shvatili, a Nenad, koji je bio do samog kraja uz mene, znao je koliko mi je bitno da imam podršku kolege te da mirno mogu stati i uživati u majčinstvu', ispričala nam je pjevačica.