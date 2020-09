Bivša hrvatska manekenka dirnula priznanjem: 'Iz posesivne veze izašla sam bez modrice, no nemaju svi takvu sreću'

Poznata hrvatska manekenka Kristina Šalinović, koja posljednjih godina živi u Milanu i u sretnoj je vezi s talijanskim tattoo majstorom Enricom Miglioratijem, na svom Instagram profilu potaknuta obilježavanjem Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama iskreno je progovorila o paklu kojeg je proživjela s bivšim partnerom

'I sama sam u svom životu doživjela nasilje u vezi... No, na svu 'sreću' bilo je ono psihičko koje ubije sve ono dobro u tebi! Do tih granica 'ubije', da kad sam bila na listi top 50 najtraženijih svjetskih modela, nisam imala doslovno nikakvo samopouzdanje... Nisam se usudila ni skinuti u kratke hlačice za vrijeme ljetnih vrućina jer sam imala svakodnevni podsjetnik da zavodim, da imam štapićaste noge, da se oblačim tako da bi nekome ukrala dečka, itd... Svakakvih sam se naslušala... A ono najgore od svega je, što su me on i društvo uvjerili da je to normalno!', započela je svoje obraćanje na Instagramu Šalinović nastavivši s nabrajanjem svih opravdanja i uvreda kojih se naslušala tijekom veze iz koje je na vrijeme uspjela pobjeći.