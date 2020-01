Biti na vrhu glazbenih ljestvica čak četiri desetljeća pošlo je za rukom samo njoj

Zahvaljujući božićnoj pjesmi 'Sve što želim za Božić si ti' pop diva Mariah Carey postala je prva izvođačica koja je na vrhu američke glazbene ljestvice bila tijekom četiriju desetljeća

Singl 'All I Want For Christmas Is You', izašao 1994., na vrhu je liste Billboardovih Hot 100 u tjednu od 4. siječnja 2020.