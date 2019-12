Mariah Carey počastila fanove: Najpoznatiji božićni hit upravo je dobio novi videospot

Slavna američka pjevačica Mariah Carey svoju vojsku fanova odlučila je počastiti novim videospotom za bezvremenski blagdanski hit 'All I Want For Christams Is You'

Punih dvadeset i pet godina prošlo je otkako je objavljen glazbeni videospot za pjesmu 'All I Want For Christmas Is You', a svoje vjerne fanove ovih blagdana Mariah Carey odlučila je počastiti novim. 49- godišnja glazbena diva u novom videospotu promijenila je nekoliko blagdanskih outfita, a u spotu se pojavljuju i njezini osmogodišnji blizanci Moroccan i Monroe kao i kućni ljubimac, pas imena Cha Cha.