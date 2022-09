Biografija američkog novinara o Anthonyju Bourdainu otkriva njegovu tjeskobu zbog karijere i turbulentne veze s talijanskom glumicom

Slavni kuhar prije četiri godine oduzeo si je život u hotelskoj sobi za vrijeme boravka u Francuskoj. Objavljena je njegova neautorizirana biografija 'Down and Out in Paradise: The Life of Anthony Bourdain' koju je napisao američki novinar Charles Leerhsen, a koja otkriva nove detalje iz zadnjih dana pred Bourdainovu smrt

Knjiga će biti objavljena 11. listopada, a najzanimljiviji isječci objavljeni su u The New York Timesu. Među ostalim tu su i poruke koje je Anthony Bourdain slao svojoj ženi Ottaviji Busiji-Bourdain s kojom je ostao u bliskim odnosima čak i nakon njihova prekida 2016. godine.

'Mrzim svoje fanove. Mrzim biti slavan. Mrzim svoj posao, Usamljen sam i živim u stalnoj neizvjesnosti', jedna je od poruka iz zadnjih dana života slavnog kuhara koja se prvi put pojavila u javnosti od njegove smrti. Nije otkriveno je li te poruke Leerhsenu dala Busije-Bourdain, budući da udovica kontrolira Bourdainovu imovinu, što uključuje njegove poruke i pisma.

Poznato je da se Bourdain sve teže nosio sa slavom i obavezama te da je imao turbulentnu ljubavnu vezu s talijanskom glumicom Asiom Argento. Dijelovi iz knjige daju naslutiti da su oboje u bili nesretni zbog njihovog medijskog praćenja života. Glumici nije bilo drago gledati slike Bourdaina s ženom s kojom se razišao, a njemu su teško padale fotografije Argento kako se grli i ljubi s francuskim novinarom Hugom Clémentom.

'Dobro sam. Nisam zlurad. Nisam ljubomoran što si bila s drugim muškarcem. Ja te ne posjedujem. Ti si slobodna. Kao što sam rekao. Kao što sam obećao. Kao što sam stvarno mislio. Ali bila si nemarna, nesmotrena prema mome srcu. Mom životu', napisao joj je Bourdain nakon što je vidio fotografiju na kojoj Argento pleše s Clémentom u predvorju hotela u Rimu.

Na poruku je navodno odgovorila da 'to više ne može podnijeti' i da više ne može nastaviti vezu s njim zbog posesivnosti. On ju je u zadnjoj poruci pitao 'može li nešto učiniti', a glumica mu je odgovorila da je prestane pritiskati, na što je on kratko poručio: 'OK'. Tog dana se Bourdain objesio se u hotelskoj sobi. Argento je poslije odbacivala mogućnost da su njezine nevjere doprinijele njegovoj smrti te da su bili razdvojeni po 250 dana godišnje pa je bilo normalno da nastave sa svojim životima. No čini se da je Bourdain teško podnosio situaciju među njima.