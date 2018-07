Napokon pročitana oporuka kuharske zvijezde: Nagađalo se o nevjerojatnom bogatstvu, no istina je drugačija

Mjesec dana nakon smrti, koja je u šoku i nevjerici ostavila milijune obožavatelja Anthonyja Bourdaina, slavnog kuharskog chefa, na red je došlo i čitanje njegove oporuke. Iako se nagađalo kako se njegovo bogatstvo penje na nevjerojatnih 16 milijuna dolara, u stvarnosti je ta cifra puno manja

Sve to naslijedit će njegovo jedino dijete - 11-godišnja kći Ariane, koju je dobio u braku s Ottaviom Busiom. Budući da je Ariane maloljetna, sud će odrediti osobu koja će se brinuti o njezinom nasljedstvu sve do punoljetnosti. Sve nekretnine dobit će upravo Ottavia Busia. Iako je par 2016. krenuo svatko svojim putem, razvod nikada nije finaliziran, stoga će ona to naslijediti.