Bio je holivudski zavodnik, a svojim je mišljenjem o Demi Moore mnoge iznenadio: 'Ako je ona uspjela ostati trijezna, onda to može svatko'

Prošla su gotovo tri desetljeća otkako je prestao piti alkohol, a sad 55-godišnji glumac otkriva kako mu je velika inspiracija u svemu bila njegova kolegica Demi Moore. Rob Lowe nije mogao pogoditi bolji trenutak za spominjanje Demi Moore od onog kada njemu izlaze nove serije, a ona je izdala memoare

55-godišnji Rob Lowe ovih dana promovira svoje nove uratke - show 'Stories I Only Tell My Friends', kao i novu seriju '9-1-1: Lone Star', a sama promocija nije mogla proći bez pitanja o njegovoj bivšoj partnerici Demi Moore, čiji su memoari 'Inside Out' napokon ugledali svjetlo dana.