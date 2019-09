Demi Moore otkrila što doista misli o Bruceu Willisu, a on joj je, unatoč svemu, pružio podršku na promociji knjige

Bivši supružnici upoznali su se u kolovozu 1987. i od prvog su trena 'izgubili glavu' jedno za drugim. Za samo četiri mjeseca već su bili u braku i čekali svoje prvo zajedničko dijete, no nakon 13 godina ljubavi i sreće, shvatili su da ipak nešto ne štima...

Kada su se upoznali i vjenčali, Bruce Willis imao je 36 godina i bio velika svjetska faca na čiji su izgled 'padale' obožavateljice diljem svijeta. Demi Moore u to je vrijeme imala 25 godina i uskoro je postala najplaćenija glumica Hollywooda. Zahvaljujući tome, supružnici su ubrzo postali 'it' par tih vremena, zarađujući zajedno novce o kojima su do tada samo sanjali. U braku su proveli 13 godina, no, sudeći po priči koju je ispričala u svojim memoarima 'Inside Out', 'ljubavni leptirići' ubrzo su napustili holivudskog zavodnika koji je smatrao da može raditi što želi i kada poželi, inzistirajući da Demi mora ostati kod kuće i odgajati djecu, umjesto da se posveti karijeri. Nije to sve što je o propalom braku s Bruceom Willisom otkrila slavna glumica, a on ju je, unatoč svemu, podržao i pojavio se na promociji memoara koji su ga razotkrili.

U vrijeme kada je upoznala Willisa, Demi Moore taman se po prvi puta riješila ovisnosti o drogi i alkoholu, te raskinula zaruke s Emiliom Estevezom. 'Bruce je smatrao da je sve vezano uz mene lijepo i moje je strahove i anksioznost umotao svojom ljubavlju', napisala je u memoarima, ali i otkrila kako u to vrijeme još uvijek nije dobila bitku s poremećajem u prehrani, koji joj je godinama zadavao probleme. Par se vjenčao u Las Vegasu, tijekom vikenda koji su proveli gledajući boksački meč, i iste je večeri, u studenom 1987. ostala trudna.

Majčinstvo ju je spasilo. Biti majka za nju je bilo biti u sigurnosnoj zoni, stoga su se ona i Willis preselili u Idahu gdje je on kupio kuću. Tamo je rođena i njihova prva kći Rumer Glenn Willis, koja je dobila ime po britanskoj spisateljici Rumer Godden. Demi se nije odvajala od Rumer, a i dojila ju je do njezine druge godine. Nakon što je dobila ponudu da snimi film s Robertom De Nirom i Seanom Pennom, što joj je dalo samopouzdanja, kao udarac došla je reakcija Brucea Willisa koji je smatrao da njihov zajednički život neće funkcionirati ukoliko ona namjerava nastaviti sa snimanjem. On sam nije želio da ona išta radi u životu osim brine o obitelji. No, ona se nije dala, pristala je snimiti 'Mi nismo anđeli', koji se snimao na granici s Kanadom, i na set je povela Rummer. Svakog vikenda vraćale su se u Idaho kako bi obitelj bila na okupu. Onda je stigla ponuda za snimanje 'Duha', no sve to već je počelo štetiti njihovom braku. Prije negoli je krenuo u Europu snimiti film 'Hudson Hawk' Bruce Willis joj je rekao kako nije siguran želi li više biti s njom u braku. 'Kratko rečeno, želio je raditi što god poželi raditi. Imao je 36 godina, svjetsku slavu i novac. Sami zaključite.'

Iako ga je posjećivala na setu, bila je svjesna da je vara, a on je bio bijesan na nju što je odlučila ponovno početi snimati filmove. Stoga su donijeli zajedničku odluku - nikada neće provesti razdvojeni dulje od dva tjedna, a zajedno će biti uvijek barem četiri dana. No, Demi je novom filmskom ulogom sve to srušila. No, kada se on vratio u Idaho, ona je ponovno ostala trudna, a on nije mogao sakriti sreću. U drugoj trudnoći nastala je i njezina čuva naslovnica za Vanity Fair na kojoj je pozirala naga, dok je tekst pratilo njezino 'sebično, egoistično i razmaženo ponašanje dive.' Scout LaRue Willis rođena je tri i pol tjedna prije termina, u srpnju 1991., a nakon svega činilo se da se njihov brak vratio 'na pravi put'. Ubrzo je ostala trudna i s trećim djetetom, a budući da joj ta trudnoća nije prolazila najbolje, te je imala mučnine, Willis je preuzeo brigu oko starijih kćeri. U to vrijeme snimao je film u New Yorku kada mu se pridružila i Demi, koju su liječnici upozorili da mora mirovati jer je beba premalena i ne dobija na težini. Tallulah Belle rođena je u terminu, no zbog još jednih komplikacija, Demi su podvrgnuli hitnom induciranom porodu.