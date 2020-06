Bio je 25 godina stariji od nje i u trećem braku, no Lauren Bacall nije mu mogla odoljeti; vjenčali su se samo nekoliko dana nakon što je on dobio razvod, a udovica je postala već u 32. godini života

Krajem svibnja 1945., točnije 21. svibnja, održano je jedno od najljepših celebrity vjenčanja svih vremena, a ceremonija se nije odvila u nekom dvorcu u Europi, niti u holivudskoj dvorani za bal, već na eksperimentalnoj farmi u Ohioju. Riječ je naravno o vjenčanju holivudskog zlatnog para Lauren Bacall i Humphreyja Bogarta, a koje je ušlo u američku, ali i svjetsku povijest. Njihov brak najbolji je dokaz da srce ne bira u koga će se zaljubiti

U to vrijeme mediji su bili prepuni ratnih tema, osobito jer je prošlo tek dva tjedna od pobjede saveznika u Europi, a već premorena nacija spremala se za finalni okršaj s Japanom, stoga nije čudo da su svi tražili vedrije teme kojima bi barem prividno imali osjećaj da je sve vraćeno u normalu. Vjenčanje je održano na farmi Louisa Bromfielda, Pulitzerom nagrađivanog autora i bonvivana koji se nakon godina provedenih u okolici Pariza vratio kući i odlučio okrenuti se onome iskonskom. Stoga je kupio farmu nedaleko od Mansfielda u Ohioju i pretvorio je u Malabar, omiljeno mjesto mnogih celebrityja koji su ondje rado provodili vikende i neki prvi put u životu vozili traktor, muzli krave, ali i sadili povrće…

Među njima je bio i Humphrey Bogart, na toj farmi čest i rado viđen gost, osobito sa svojom trećom suprugom, glumicom Mayo Methot. Par je inače bio poznat po burnoj vezi jer su oboje bili eksplozivni i skloni alkoholu. Kada bi bila pijana i ljuta, Methot je na svog supruga bacala svega čega bi se dohvatila, a jedino joj je bilo važno da to što baci napravi što jači zvuk i razbije se u što više komadića. Jedne od situacija na farmi Malabar prisjetila se i kći vlasnika Bromfielda, Ellen, koja je rekla kako je glumica tijekom jednog posjeta na Bogarta bacila omiljenu lampu njezine majke, nakon čega je počela bacati i knjige, pepeljare, boce viskija… Njihovom braku došao je kraj 1944. godine, kada je odabran za glavnu ulogu u filmu ‘Imati i nemati’. Razlog tome bila je njegova kolegica na setu, 20-godišnja Lauren Bacall, visoka, atraktivna djevojka mačkastih očiju, koju su mediji prozvali ‘žderačicom muškaraca’, no ona je vidjela samo njega.

Kako je svojedobno opisala u svojim memoarima ‘By Myself’, kemija među njima bila je nevjerojatna. ‘Nije bilo moguće da se Bogie i ja nađemo u istoj prostoriji, a da nismo jedno po drugome. To nije bilo samo fizički… Glava, srce, naša tijela, sve se pokušavalo spojiti.’ Što je njihova afera bila intenzivnija, to se njegova treća supruga Mayo Methot više trudila spasiti njihov brak, a Bogart se osjećao kao da je u zamci, zbog čega je počeo sve više piti. U kasnim noćnim satima znao je zvati Bacall, nakon što bi ispio nekoliko čaša, i govorio joj koliko mu nedostaje. 'Nikada nisam vjerovao da ću ikada više nekoga toliko voljeti... Toliko se stvari dogodilo u mom životu da sam se jednostavno više bojao voljeti... Draga moja, u strahu sam da ću te izgubiti, no ako se i to dogodi, nikada te neću prestati voljeti. Ti si moja posljednja ljubav i ostatak života provest ću ljubeći te i bit ću tu za tebe kada god ti to zatreba.' Dio je to iz ljubavnog pisma koji je za života napisao slavni Humphrey Bogart svojoj četvrtoj supruzi - glumici Lauren Bacall.

No nije samo njegova supruga bila prepreka na putu njihove ljubavi, bila je tu i razlika u godinama. Naime Lauren Bacall, koju je Bogart od milja zvao ‘Baby’, bila je 25 godina mlađa od njega, a on joj je često znao reći kako bi joj mogao biti otac. Nakon što su u siječnju 1945. završili snimanje još jednog zajedničkog filma, ‘Duboki san’, Bogart se odlučio povući na Malabar, a nekoliko dana kasnije pridružila mu se Lauren Bacall u pratnji svoje majke. Nekako u to vrijeme na stranicama trač rubrika pojavile su se vijesti o njihovoj aferi, a Bogart je napokon odlučio priznati sebi i svijetu što osjeća za mladu glumicu. Na pitanje novinara misli li oženiti Bacall, on je odgovorio: ‘Naravno da mislim, no još uvijek nisam rastavljen, pa će to morati malo pričekati.’ Malabar je očarao i glumicu, a sve je završilo time da je vlasnik farme Louis Bromfield predložio Bogartu, i na tome inzistirao, da se njihovo vjenčanje, kada dođe vrijeme, održi upravo ondje. Do sredine ožujka odvjetnici slavnog glumca dogovorili su sve detalje u brakorazvodnoj parnici s Mayo Methot, a koji su uključivali nekretnine, dvije trećine njegove zarade, njegovu životnu policu i nekoliko ulaganja. Osjećajući krivnju što je to napravio uskoro bivšoj supruzi, Bogart je na taj način zapravo kupovao svoj izlaz iz braka.

Početkom svibnja razvod je napokon finaliziran, a vjenčanje Humphreyja Bogarta i Lauren Bacall dogovoreno je za 21. svibnja na farmi Malabar. Tri dana prije vjenčanja ukrcali su se na vlak u Santa Feu. Nažalost, zbog mnogobrojnih obveza sa snimanjima filmova imali su tek dva dana za pripremu, stoga je su svi detalji pali na leđa Georgea Hawkinsa, Bromfieldova osobnog tajnika, koji je morao prikupiti sve dozvole, ali i držati medije podalje od farme. Uspio je naći lokalnog suca koji je izdao dozvolu za vjenčanje, no informacije su ubrzo stigle u javnost, a upiti mnogobrojnih poznatih i nepoznatih ljudi koji su željeli pomoći u svemu ili tek sudjelovati slijevali su se sa svih strana. Želja da imaju intimno vjenčanje nije bila ostvariva. Održano je 21. svibnja u ponedjeljak, a sve na farmi bilo je spremno za njihov sunčan dan iz snova. Mediji su pratili svaki korak mladenaca, a naslovi o vjenčanju vrištali su s naslovnica svih novina. Par je ustao rano kako bi otišli obaviti krvne testove, a onda su otišli po dozvolu za vjenčanje. ‘Bogie i ja bili smo smiješni, poput tinejdžera držeći se za ruke’, prisjetila se Lauren Bacall. Nakon povratka na farmu glumica je osjetila nervozu, a potom se okupala kako bi se opustila.

Poštujući tradiciju, imala je nešto plavo (izvezeno svoje ime), nešto staro (narukvicu), nešto posuđeno (rupčić majke), dok je sve ostalo bilo ‘nešto novo’. Obukla je odijelo i oko vrata stavila tamni šal, a Bogart je pokucao na vrata i upitao je: ‘Jesi li spremna, Baby?’ Početak ceremonije obilježila je glazba s klavira koju je izvodila Bromfieldova kći Hope, a majka Lauren Bacall, Natalie, radnici na farmi i obitelj s nestrpljenjem su čekali njihov ulazak u pomno uređenu glavnu prostoriju, no sve je potrajalo nešto duže jer je zbog nervoze glumica završila u kupaonici. Uz zvuke marša iz Wagnerove opere ‘Lohengrin’, Lauren Bacall je držeći ispod ruke Hawkinsa krenula niz stepenice. ‘Moja su se koljena toliko tresla da sam bila uvjerena da ću pasti niz stepenice’, rekla je Lauren Bacall, a onda je ugledala svog budućeg supruga i sve je sjelo na svoje mjesto. Stala je pored Bogarta, a sudac je započeo ceremoniju. ‘Bila sam strašno nervozna, a prekrasne bijele orhideje toliko su se tresle da su latice počele padati.’

Niz Bogartovo lice klizile su suze, a kada je službeni dio završio, pokušao ju je poljubiti u usta, no ona mu je sramežljivo ponudila obraz. U svojim memoarima prisjetila se: 'Pogledala sam u Bogieja i vidjela kako mu se niz lice kotrljaju suze, no 'uzimam' je izrekao čvrsto i glasno. Kada nas je matičar proglasio mužem i ženom, okrenuli smo se jedno drugom, nagnuo se da me poljubi, a ja sam mu sramežljivo okrenula obraz. Rekao mi je 'hello, Baby', a ja sam ga čvrsto zagrlila.' Nakon toga fotografima, ali i ostalim znatiželjnicima bio je dopušten ulazak, donesena je torta na tri kata, a novopečeni mladenci snimljeni su iz svih kutova. Kao poklon prijateljima povodom vjenčanja, Bromfield im je poklonio štene njemačkog boksera te jutro zemlje Malabara kako bi mogli izgraditi kuću na njemu. To se na kraju pokazalo tek simboličnim darom jer je nikada nisu počeli graditi. Nakon vjenčanja kupili su vilu na Holmby Hillsu, u kojoj je ona bila zadužena za kuhanje, vrtlarenje, ali i zabavljanje njihovih poznatih prijatelja. Ipak, nešto je nedostajalo, barem kada se pitalo glumicu. Ona je, za razliku od svog supruga, silno željela djecu. Tri godine uzaludno su se trudili kada joj je doktor rekao neka otpusti kočnice i prestane se opterećivati trudnoćom.

'Onog dana kada sam mu rekla da sam trudna imali smo najveću svađu ikada. Nije mi ni palo na pamet da on, u 48. godini života, nije spreman za ulogu oca. Nije prestajao vikati da me nije oženio da bi me sada izgubio zbog djeteta. Idućeg dana napisao mi je dugo pismo. Jako se bojao da će biti loš otac, no znao je koliko jako želim postati majka. Ipak, obećao je da će se svim silama truditi da mu 'sjedne' to da će ga netko zvati tata.' Sina je rodila 6. siječnja 1949. i nazvali su ga Steve, po liku koji je Bogart glumio u filmu 'Imati i nemati', dok su kćer nazvali Leslie, po njegovu mentoru Leslieju Howardu. Kada su djeca malo odrasla, Bogart i Bacall poželjeli su snimiti još jedan film zajedno. Bila je riječ o adaptaciji knjige i ljubavna priča ih je oborila s nogu. No taj film nisu snimili. Bogart se dugo borio s kašljem kada ga je stara prijateljica i kolegica Greer Garson natjerala da otiđe na pregled. Ispostavilo se da i nije riječ o bezazlenom kašlju, već o ranom stadiju raka jednjaka. Iako su ih liječnici tješili kako su stigli na vrijeme, ono što im nisu rekli to je da je na najgorem mogućem mjestu - blizu limfnih čvorova.

Operacija je trajala devet i pol sati, a neizvjesnost, dok se nije probudio, još dva dana. Sve to vrijeme Lauren Bacall provela je uz njegovu postelju, ispijajući hektolitre kave, pušeći cigarete i čekajući da se probudi. Oporavak je bio težak, zbog kemoterapije je izgubio 14 kilograma i bio je neviđeno slab. Kada je stigao kući, ona ga je s djecom dočekala na vrhu stepeništa. On je, s teškom mukom, gledajući je izgovorio: 'Ovo je jedino važno i bitno - zbog ovog vrijedi vjerovati u brak.' Nakon kratkog perioda stanice tumora su se vratile, a jedinu nadu polagali su u liječenje dušičnim plikavcem. No od toga mu se stanje pogoršalo i postao je toliko slab da više nije mogao ni hodati. Iako više nije mogao jesti, svakog dana obavezno je ispijao martini.