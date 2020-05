Njihova ljubavna priča oduvijek je bila poputa ona iz najljepših bajki, rođena prije točno 65 godina. Iako nije završila najljepše, budući da je holivudska ljepotica, princeza Grace svoj život prerano okončala u automobilskoj nesreći, o njoj se i danas priča, osobito nakon što je još nepoznate detalje o njihovoj vezi javnosti otkrila slavna Oskarovka Olivia de Havilland

'U iskušenju sam da kažem i pomislim da je to bila sudbina', otkrila je Olivia de Havilland , slavna Oskarovka, glumica zlatnog doba Hollywooda, koja je zajedno sa svojim tadašnjim suprugom Pierrom Galanteom dogovorila upoznavanje Grace Kelly i princa Rainiera od Monaka .

Samo nekoliko trenutaka iza njih stanicom je prošla i Grace Kelly . Iako se dvije glumice do tada nikada nisu upoznale, obje su bile poznate po svom buntovništvu. De Havilland je bila u svađi sa filmskim studijem Warner Brothersom, a Grace Kelly je taman dobila suspenziju svog studija MGM nakon što je odbila snimanje s Robertom Taylorom .

'Pri našem prvom susretu Grace je bila poprilično rezervirana, ali dobro odgojena mlada žena', prisjetila se de Havilland dodajući kako se Grace Kelly odmah složila no i kao prava profesionalka dodala kako takav susret prvo moraju odobriti iz njezinog studija MGM, koji su i platili njezin put u Cannes.

'Ta ideja prva je pala Pierreu na pamet za vrijeme večere u vlaku, nakon što je shvatio da je s nama na vlaku i Grace Kelly. Moj bivši suprug bio je rođen u Nici, na Azurnoj obali, i upravo je on predložio susret Grace i Rainiera na večeri zajedno sa zamjenikom urednika Paris-Matcha, Gastonom Bonheurom, na našem putu za Cannes. Gaston je odmah bez razmišljanja prihvatio ideju.'

No, tog dana ništa nije išlo po planu. Grace Kelly ustala je prekasno, oprala kosu i tada tek shvatila da je redukcija struje, zbog čega nije mogla osušiti kosu, upaliti svjetlo kako bi se našminkala niti ispeglati odjeću. Ispred hotela Carlton čekala su je dva automobila, a glumica je nabrzinu zalizala kosu i ukrasila je cvijećem i odjenula jedinu nezgužvanu haljinu. Zbog nestanka struje morala je koristiti i stepenice, dok su je u automobilima čekali Galante, ali i mnoštvo fotografa.

Kada su napokon stigli u palaču, doznali su kako Rainier nije tamo, a kada je napokon stigao pozvao je glumicu da razgleda njegovu palaču sa 225 soba. Ona je rekla kako je turu već imala, na što ju je on pozvao da razgledaju njegov privatni zološki vrt. Njihova šetnja odmah je snimljena zahvaljujući prisutnim fotografima iz Paris-Matcha, a potom je Grace požurila u Cannes. Tijekom vožnje automobilom opisala je princa kao iznimno šarmantnog.

Nakon službenog sastanka, Grace Kelly i princ nastavili su se privatno dopisivati i uspjeli su, unatoč mnogobrojnim glasinama, svoju romansu u nastanku držati tajnom sve dok Rainier nije otplovio u Ameriku i sedam mjeseci kasnije, za Božić, glumicu i zaprosio.

Olivia de Havilland kaže kako nije bila pretjerano iznenađena viješću o zarukama, no vjenčanju nažalost nije mogla prisustvovati budući da joj se samoj bližio termin poroda. Dvije glumice susrele su se još samo jednom: 'Vidjela sam Grace Kelly još sam jednom, godinama nakon našeg susreta u vlaku za Cannes. Bila sam u Parizu na ručku s prijateljima iz Amerike, a princeza Grace sjedila je s druge strane s princezom Caroline koja je tada imala oko 10 godina. Kada su završile s ručkom, princeza Grace došla je do našeg stola da me pozdravi, a ja sam se, naravno, ustala i naklonila.'