Billie Eilish na rubu suza: 'Što radiš bolje i zanimljivije stvari, to te ljudi više mrze'

Američka zvijezda, koja je sada proglašena i najboljom svjetskom pjevačicom na Brit Awardsima, u prepunoj je O2 Areni u Londonu izvela i svoj novi hit 'No Time To Die', koji je ujedno naslovna pjesma novog filma o James Bondu. Prestižnu nagradu primila je iz ruke nekadašnje pjevačice Spice Girlsa, Mel C, a potom se obratila svojim obožavateljima, ali i publici u dvorani riječima:

'Želim samo reći nešto o čemu sam razmišljala prije dvije sekunde....U posljednje vrijeme osjećala sam samo mržnju, a onda sam se popela na pozornicu, ugledala vas kako ste sretni i nasmijani što me vidite, došlo mi je da se rasplačem. Baš želim plakati, stoga hvala vam na svemu.' Njezin trijumf na dodjeli britanskih nagrada došao je netom nakon što je donijela odluku da će se odmaknuti od društvenih mreža, a sve će započeti time da će prestati čitati komentare ispod svojih objava na Instagramu.