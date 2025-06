Brat Billie Eilish napadnut usred prosvjeda u Los Angelesu: 'Oni potiču ovo'

View this post on Instagram

Glazbenik je jasno izrazio snažne stavove prema imigracijskim agentima ICE-a, poslije čega je ranije tog dana na Instagramu objavio 'F*** ICE'.

Kaos je započeo u petak racijama koje su rezultirale desecima uhićenja, a vlasti tvrde da su uhićeni ilegalni migranti i članovi bandi.

Nagrađivani dvojac

U ožujku 2024. godine, Billie i njezin brat osvojili su svoj drugi Oscar za pjesmu 'What Was I Made For?' stvorenu za film 'Barbie'.