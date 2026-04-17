Aukcija izmakla kontroli: Bivša prva dama izgubila ulogu u seriji 'Heated Rivalry'

Na humanitarnoj večeri u New Yorku Biden se uključila u nadmetanje za pojavljivanje u drugoj sezoni serije 'Heated Rivalry' , no ponuda nije bila dovoljna. Dva sudionika aukcije platila su po 125.000 dolara za kratke uloge, čime je prikupljen značajan iznos za LGBTQ+ zajednicu.

Aukcija je održana u sklopu godišnje večere LGBTQ+ centra u New Yorku, gdje su se prikupljala sredstva za rad organizacije. Ukupno je prikupljeno više od dva milijuna dolara , a interes za cameo u popularnoj seriji pokazao se jednim od najatraktivnijih trenutaka večeri.

Biden je poraz komentirala s dozom humora, naglasivši da je sudjelovanje ionako imalo viši cilj – podršku važnim programima i inicijativama.

Iako je Biden ponudila 35.000 dolara, konačna cijena za pojavljivanje na setu dosegla je čak 250.000 dolara, podijeljena između dva donatora.

Humoristična reakcija nakon poraza

Bivša prva dama brzo se oglasila na društvenim mrežama, gdje je uz citat iz serije poručila da ipak neće ‘ići u kućicu na jezeru’, ali da je pokušaj bio vrijedan.

Njezin nastup i spremnost na sudjelovanje u aukciji izazvali su simpatije publike, a večer je zaključena uz snažnu podršku projektima koji promiču inkluziju i vidljivost LGBTQ+ zajednice.

Serija koja privlači pažnju

'Heated Rivalry', romantična drama o dvojici hokejaša, posljednjih je mjeseci stekla veliku popularnost, dijelom i zbog autentičnog prikaza queer likova. Nova sezona tek je u pripremi, što je dodatno povećalo interes za ekskluzivno pojavljivanje u seriji.