Antonija Blaće u njujorškom metrou doživjela prizor kakav nije očekivala

Pogledali između ostalog izložbu o Karlu Lagerfeldu, ali fotke nikad neće biti kao doživljaj uživo, stavit ću to odvojeno. Met općenito možete dva dana samo u njemu hodati. METRO- sam po sebi uvijek bilo grada, ovdje osobito privlačan, barem meni, tu se sreću svi, malo je dotrajao, ali meni je to nekako šarmantno i ajmo radije reć vintage. Grad je fenomenalno povezan, a ako mene pitate - za malo odmora, a ako ipak ne želite gubit vrijeme radije sjest u metro pa odmarati. Em ljudi, em su stanice obogaćene plakatima, muralima, poezijom, kako gdje naletite. Vešeraj - nije znamenitost, ali ovako njujorčani to rade, nema mašina po stanovima nego zbilja very Seinfeldish, i kao što vidimo u serijama - svaka zgrada ima svoj vešeraj koji se uglavnom plaća Dolar dva za pranje i dolar dva za sušenje. @unitednations - zadnja fotka - ljudska prava, da ne zaboravimo. Dosta me se dojmio obilazak UN-a moram priznati. To je za serijal samo po sebi. Ostale fotke su samo naše napaćene noge i oči jer smo u 2 i pol dana prošli skoro 100000 koraka. Padamo s nogu ali ne damo se, hodamo jer tako se tu živi. Vajbamo. a zašto slika nemam previše, pogotovo ne dobrih jer svaku okinemo samo u nekom letu. Pa ne ispadnem dobro ni ja ni New York pa bi se trebalo namjestit, a to mi malo bude gubitak vremena. Ali probat ćuuuuuu, sad sam već ušla u ritam pa će bit lakše. Ljubim vas sve", napisala je poznata voditeljica u svom izvještaju iz New Yorka gdje uživa u odmoru i kulturi grada sa suprugom Hrvojem Brlečićem