Antonija Blaće i njezin suprug danas obilježavaju važan datum: 'I danas te ovako gledam. Volim te do neba ljubavi'

Za jednu od najomiljenijih voditeljica i i producenticu na RTL i njezinog supruga Hrvoja Brlečića, 26. lipnja je poseban dan kojeg se rado sjećaju posljednjih šest godina, otkako su postali supružnici. Kao i prijašnjih godina sa svojim pratiteljima Šibenčanka je podijelila uspomene s bajkovitog vjenčanja

'I danas te ovako gledam. Volim te do neba ljubavi. Sretna nam godišnjica braka', čestitala je voditeljica i producentica svom voljenom njihov veliki dan i to nizom fotografija s njihovog vjenčanja. Suprug joj je napisao: 'I ja tebe'. On je njihovu godišnjicu obilježio nekoliko sati prije Antonije na svom Instagram profilu.