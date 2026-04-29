Anne Hathaway o glasinama koje prate 'Vrag nosi Pradu 2': 'To se nije dogodilo'

Anne Hathaway odbacila je tvrdnje da su zbog nje s novog nastavka filma 'Vrag nosi Pradu' uklonjeni modeli konfekcijske veličine 'nula'

Anne Hathaway reagirala je na tvrdnje da je tijekom snimanja filma 'Vrag nosi Pradu 2' tražila da se iz jedne scene uklone izrazito mršavi modeli. Glumica je u emisiji 'Good Morning America' poručila da se oko cijele situacije pojavilo dosta netočnih informacija.

Glumica pojasnila što se dogodilo na setu 'Trenutno se širi malo dezinformacija da su ljudi dobili otkaz zbog uključivosti veličina, a to se jednostavno nije dogodilo', rekla je Hathaway. Dodala je da nitko nije ostao bez posla, nego se dogodilo suprotno. 'Nitko nije izgubio posao, zapravo je otvoreno više radnih mjesta', poručila je.

Anne Hathaway Izvor: Profimedia / Autor: ASPN / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Sve je krenulo od izjave Meryl Streep Priča se zakotrljala nakon što je Meryl Streep, koja se vraća ulozi Mirande Priestly, u ožujku za Harper’s Bazaar govorila o snimanju nastavka. Streep je tada rekla da ju je iznenadilo koliko su neki modeli na setu bili mršavi. 'Annie je to također primijetila i odmah otišla producentima, osiguravši obećanje da modeli u reviji koju smo pripremali za film neće izgledati tako koščato. Ona je sjajna cura', rekla je Streep. Hathaway je potom na njujorškoj premijeri filma za Variety objasnila da je željela da scena izgleda uvjerljivije i bliže stvarnosti. 'Mislila sam da bi scena publici bila mnogo ugodnija kad bismo prikazali širi raspon tijela', rekla je.

Meryl Streep Izvor: Profimedia / Autor: David Fisher / Shutterstock Editorial / Profimedia

'Pitala sam bi li scena bila snažnija' Glumica je rekla da je producentima postavila jednostavno pitanje, nakon čega su, tvrdi, brzo reagirali. 'Samo sam otišla producentima i postavila pitanje: 'Ne mislite li da bi scena bila snažnija kad bismo imali uključiviji pristup veličinama?' Pogledali su me i bili toliko tužni što o tome nisu razmišljali. Mislim da su bili toliko usredotočeni i samo su išli tijekom stvari. Ali čim su to vidjeli, oni su bili ti koji su to realizirali za otprilike sat vremena', rekla je Hathaway. Nastavak kultnog filma 'Vrag nosi Pradu' u kina stiže 20 godina nakon originala koji je obilježio modnu pop-kulturu i učvrstio status Mirande Priestly kao jedne od najprepoznatljivijih filmskih urednica.