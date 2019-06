Ana Rucner: 'Vjera je u posljednje vrijeme česta tema kad se spominju mnogi ljudi s estrade, no ja je njegujem od rođenja'

Naša svjetski poznata violončelistica nedavno se vratila iz Kine gdje je pred nekoliko tisuća ljudi održala motivacijski govor na svjetski poznatom događanju TEDxCEIBS. Ana Rucner se priprema i za svoj autorski festival 'Ana u Gradu', koji se već devetu godinu održava u Dubrovniku, te za glazbeni preokret u svojoj karijeri. Za tportal je pričala o poslovnim uspjesima te otkrila poneki detalj iz privatnog života

Biti full time mama i imati zavidnu svjetsku karijeru izazov je koji Ana Rucner uspješno savladava. Njezina karijera je u punom zamahu, a posebno je vole u Kini koju je nedavno ponovo posjetila. Ljeto će joj, proteći radno, ali i u uživanju sa 13-godišnjim sinom Darijanom u njihovoj Paškoj oazi.

U Kini ste svirali ste u hotelu pod morem, imali nastup na TEDX-u. Što ste još ondje doživjeli?

Dojmovi će biti još dugo dugo prisutni, jer kad sve to doživite u toliko prijateljskoj zemlji kao što je Kina, dugo se pamti. Nastup na TEDxCEIBS-u odnosno poziv da održim motivacijski govor uz mnoge poznate osobe bio mi je prije svega veliko iznenađenje. Iako posljednjih nekoliko godina vrlo često odlazim u Kinu održavati Masterclassove i koncerte, kao prvoj Hrvatici koju su Kinezi pozvali da nastupi na TEDxCEIBSU bila mi je velika čast. Kad stanete pred nekoliko stotina ljudi, a budući da se prenosilo i live streamom što je gledao višemilijunski auditorij, prvo vas uhvati trema, no onda vas obuzme osjećaj ponosa jer na to gledam kao na još jednu priliku da predstavim svoju prekrasnu zemlju. Uskoro se priprema još jedno iznenađenje u vezi s Kinom, doista se nadam da će se to uskoro i ostvariti.

Ondje vas očito obožavaju kad česti idete tamo svirati. Kakvi su kao publika?

Kinezi su jako otvoren i prijateljski narod, no kad je profesija u pitanju vrlo su strogi i cijene profesionalizam u svakom pogledu. Mene su jako lijepo prihvatili i tamo se već osjećam kao kod kuće. Iako su toliko različiti od nas, u isto vrijeme topli su, dragi i vesele se umjetnosti i glazbi koju iznimno cijene.