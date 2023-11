Ana Rucner nam se javila iz Kine: 'Težak je bio moj put do uspjeha koji sada proživljavam ovdje'

'U Kini sam posljednja tri tjedna, a raspored mi je prenatrpan od jutra do mraka raznim gostovanjima, snimanjima, većim i manjim koncertima, velikim masterclassovima za njihove umjetnike, a već imam i svoje studente koje podučavam individualno te putujem iz grada u grad svakih par dana', ispričala nam je glazbenica. Svoje tamošnje dogodovštine i uspješno odrađene projekte svakodnevno pokazuje na društvenim mrežama.

'Uskoro se vraćam kući, ali samo na kratko jer ovdje imam dogovoren niz koncerata kroz prosinac i siječanj. I tako do daljnjega. Ustvari sam prilično zbunjena kojom brzinom se stvari ovdje odvijaju i pokreću, ali i presretna zbog svega jer samo ja znam koliko je težak bio moj put do ovog uspjeha koji sada proživljavam, a trajao je posljednjih 15 godina. No, puno je još izazova ispred mene, tako da… korak po korak. Svakako, obožavam Kinu i odlično se u njoj snalazim te se radujem svemu što slijedi', poručila je.