Princeza Anne pojavila se u javnosti dok se obitelj suočava s kritikama zbog princa Andrewa

Dok je bivši princ Andrew ponovno pod povećalom javnosti, kraljevska princeza Anne ovaj je tjedan posjetila važan znanstveni skup o oceanima u Glasgowu. Dok javnost proziva monarhiju zbog novog vala optužbi na račun njezina brata, princeza je pokazala da se i dalje u potpunosti oslanja na rad i dužnost
Dok britansku monarhiju ovih tjedana tresu novi naslovi o sramoćenome princu Andrewu, njegova sestra, princeza Anne svoj posao odrađuje kao da se ništa ne događa i upravo ju je to ponovno dovelo u središte pažnje.
Ovih se dana pojavila na sastanku o oceanskim znanostima Američke geofizičke unije. Iako je u trenutku događanja u Londonu bio najtopliji dan u godini, iznenadila je obožavatelje kraljevske obitelji svojim zimskim izdanjem. U Glasgowu je, međutim, izgledala sjajno u tamnocrvenom kaputu i tamnoplavom baršunastom šalu.
Zimski stajling
Zbrka oko zimskog izdanja brzo je pala u drugi plan, jer je kombinacija oduševila obožavatelje. Čim je na službenim profilima britanske kraljevske obitelji objavljen niz fotografija s događaja, krenuli su komentirati njezin stajling. Mnogi obožavatelji nisu mogli ne primijetiti koliko na tim fotografijama nalikuje svojoj majci, pokojnoj kraljici Elizabeti.
Komentari stižu uoči vikenda za koji se očekuje da će za princezu Anne proteći mirno, dok u obiteljskom krugu slavi 71. rođendan svog supruga, sir Timothyja Laurencea. Par, koji se vjenčao 1992. godine, navodno planira diskretno obilježavanje, u sjeni aktualnih previranja u obitelji zbog njezina brata, nekadašnjeg princa Andrewa Mountbattena-Windsora.
Anne i sir Tim vjenčali su se nakon što je princeza okončala svoj prvi brak s kapetanom Markom Phillipsom, s kojim ima dvoje djece, Zaru Tindall i Petera Phillipsa. Žive u svom domu na imanju Gatcombe Park u Gloucestershireu, prostranom seoskom posjedu od oko 700 jutara koji joj je još sedamdesetih godina darovala kraljica Elizabeta II. Na istom imanju živi i Zara sa suprugom Mikeom Tindallom i njihove troje djece, Lenom, Miom i Lucasom.