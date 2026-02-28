Princeza Anne pojavila se u javnosti dok se obitelj suočava s kritikama zbog princa Andrewa

Dok britansku monarhiju ovih tjedana tresu novi naslovi o sramoćenome princu Andrewu , njegova sestra, princeza Anne svoj posao odrađuje kao da se ništa ne događa i upravo ju je to ponovno dovelo u središte pažnje .

Ovih se dana pojavila na sastanku o oceanskim znanostima Američke geofizičke unije. Iako je u trenutku događanja u Londonu bio najtopliji dan u godini, iznenadila je obožavatelje kraljevske obitelji svojim zimskim izdanjem . U Glasgowu je, međutim, izgledala sjajno u tamnocrvenom kaputu i tamnoplavom baršunastom šalu.

Zbrka oko zimskog izdanja brzo je pala u drugi plan , jer je kombinacija oduševila obožavatelje. Čim je na službenim profilima britanske kraljevske obitelji objavljen niz fotografija s događaja, krenuli su komentirati njezin stajling . Mnogi obožavatelji nisu mogli ne primijetiti koliko na tim fotografijama nalikuje svojoj majci, pokojnoj kraljici Elizabeti .

Komentari stižu uoči vikenda za koji se očekuje da će za princezu Anne proteći mirno, dok u obiteljskom krugu slavi 71. rođendan svog supruga, sir Timothyja Laurencea. Par, koji se vjenčao 1992. godine, navodno planira diskretno obilježavanje, u sjeni aktualnih previranja u obitelji zbog njezina brata, nekadašnjeg princa Andrewa Mountbattena-Windsora.

Anne i sir Tim vjenčali su se nakon što je princeza okončala svoj prvi brak s kapetanom Markom Phillipsom, s kojim ima dvoje djece, Zaru Tindall i Petera Phillipsa. Žive u svom domu na imanju Gatcombe Park u Gloucestershireu, prostranom seoskom posjedu od oko 700 jutara koji joj je još sedamdesetih godina darovala kraljica Elizabeta II. Na istom imanju živi i Zara sa suprugom Mikeom Tindallom i njihove troje djece, Lenom, Miom i Lucasom.