NP Krka s nevjerojatnih 14 staza raj je za bicikliste. Bloger tportala isprobao ih je većinu

Bloger tportala krenuo je u obilazak 500 kilometara novih bike staza u Nacionalnom parku Krka. Za početak, odabrao je posjet vidikovcu Rogovo te obišao novi Centar za posjetitelje u Laškovici, odakle se kreće na pedaliranje najljepšim dijelovima Krke

Do Laškovice se stiže vrlo lako i brzo silaskom s autoceste A1, Dalmatine, kod čvora Skradin. Potom se nastavlja prema Plastovu i Roškom slapu. Nakon pola sata vožnje autom stiže se u Laškovicu. Svi će zamijetiti veliko i lijepo zeleno zdanje NP-a Krka. Tamo je veliko parkiralište na kojem se može ostaviti auto te se pripremiti za vožnju biciklom, kao i pametna klupa, punionica za električne automobile, funkcionalna terasa na kojoj možete popiti kavu ili se opskrbiti napitcima i vodom. Staze su dobro označene plavim oznakama te, osim broja rute, piše prema kojoj lokaciji idete, što je dobro radi lakše orijentacije, da ne morate stalno vaditi kartu.

Kartu svakako preuzmite na polazištu pri plaćanju ulaznice za posjet NP-u Krka. Plaća se uobičajena karta za turiste, koja je izvan glavne sezone jeftinija, također i kada obilazite samo dio parka na biciklu. Sada iznosi 30 kuna, u predsezoni 65 kuna, a u srpnju i kolovozu 110 kuna.

Na kružnoj ruti Trek 5 od Laškovice do vidikovaca Rogovo i Dračevica ima svega četrnaest kilometara. Po asfaltnom putu kreće se iz Laškovice prema selu Rupa, no prije se skreće lijevo. Potom se ide po lijepim makadamu i ravnom platou. Uz nisko raslinje i nekoliko kuća te suhozid vozi se prema vidikovcu Rogovo. Za pola sata vožnje ili malo više s lijeve strane doslovno će se ukazati fenomenalan pogled prema Promini i toku Krke. Uskoro dolazite do mjesta na kojem ostavljate bicikle. Nekoliko minuta dalje je vidikovac Rogovo, odakle se pak vidi gotovo pola Nacionalnog parka. Nizvodno je tok Krke koji se širi u veliko jezero, a odlično se vidi i otočić Visovac. Sve je plavo i zeleno i računajte da ćete se ondje dulje zadržati. Možete se nadviti i na središnji kanjon Krke, vidjeti mnogo vrsta ptica i osjećati se kao da dominirate prostorom. Na cijeloj ruti ima uspona, no zbog toga što su blagi gotovo ih ne osjetite.

Nakon posjeta vidikovcu Dračevica drugim putem ide se natrag prema Laškovici. Ruta tu završava, no odande se možete spustiti do Roškog slapa koji svakako morate posjetiti. Ili autom ili biciklom. Udaljen je oko tri kilometra i cestom se spuštate do Krke. Natrag se treba penjati, no ako će vam biti preteško, uvijek jedan na biciklu može po auto. Na razgled Roškog slapa treba računati bar sat vremena. Sedrene ogrlice sada se najbolje vide, a mali slapovi su vrlo atraktivni baš u ovo doba jer ima više vode i plavnih površina.