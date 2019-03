Bloger tportala provozao se kraljicom biciklističkih staza; evo što nudi slavna Parenzana i što bi trebalo popraviti

Bloger tportala obišao je i testirao najpoznatiju bike stazu - Parenzanu. Ljepote i čarobne vizure iz perspektive trase stare pruge sjajno izgledaju. Rasvjeta u tunelima pali se prilikom prolaska, vijadukti su ograđeni, a vidikovci fantastični. No podlogu na Parenzani treba hitno popraviti, tek su neke od opservacija s vožnje srcem Istre

Parenzana je mama i tata cikloturizma u Hrvatskoj. Sve je počelo kada je trasa stare pruge Poreč - Trst pretvorena u pješačko-biciklističku stazu. Dio puta u Hrvatskoj, posebno dio od Grožnjana do Motovuna, sačuvan je u izvornom stanju. Ostale dionice, posebno u Italiji, voze se cestom, a slično je i u Sloveniji, dok je staza od Motovuna do Poreča kombinacija ceste i pruge. Vlakovi su onuda vozili do 1935. godine, a prevozili su vino i maslinovo ulje do tršćanske luke. Tek se 2006. godine prepoznalo da bi Parenzanu trebalo oživjeti i iskoristiti za već tada rastući aktivni turizam. Tako je u nekoliko projekata uređena trasa pruge. Obnovljeni su tuneli i vijadukti te napravljena infrastruktura, kao i nekoliko vidikovaca, a cijela ruta je označena. Nedavno su osvijetljeni tuneli, redizajnirani putokazi i napravljeni panoi s prizorima s Parenzane i kulise postaja.

Svakako najljepši dio Parenzane je od Buja do Motovuna. Dionica je duga gotovo 30 kilometara, no zračnom linijom možda nema ni petnaestak kilometara. Doživjeti stare istarske gradiće i proći kroz neke od njih biciklom je privilegija. Optralj i Završje mala su sela koja su poznata po konobama u koje svakako treba zaviriti. Nakon pitoresknog Grožnjana staza lijeno vijuga i spušta se prema Motovunu. No tada se duboko uvlači u kanjone i kao da prolazi kroz neka prošla vremena. Vrijeme je šparoga, tako da se već mogu sresti i prvi berači. Biciklista je ipak najviše, lijepo vrijeme za početak ožujka privuklo je mnoge turiste na dva kotača. Podloga staze za današnje prilike i trendove u cikloturizmu postala je pretvrda i trebalo bi ju popraviti kako bi postala svima ugodna za vožnju.