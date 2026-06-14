Unija za Mediteran: 'Zbog klimatskih promjena bit će raseljeno 20 milijuna ljudi'

'Na Sredozemlju su ljudi sve više izloženi razornim toplinskim valovima, sušama, požarima i poplavama' , upozorila je organizacija iz svog sjedišta u Barceloni. Međunarodna zajednica će u petak obilježiti Svjetski dan okoliša, što je goruća tema na Sredozemnom moru koje se zagrijava 20 posto brže od svjetskog prosjeka.

'Gusto naseljena obalna područja suočavaju se s povećanim rizicima zbog rasta razina mora, erozije i salinizacije koji prijete prehrambenoj sigurnosti milijuna ljudi', priopćila je Unija za Mediteran čija je članica i Hrvatska.

Tvrdi da je nestašica vode već stvarnost u svim južnim i istočnim mediteranskim zemljama, a potražnja za vodom u regiji 'će se udvostručiti, ako ne i utrostručiti do 2050.' 'Nastave li se trenutni klimatski trendovi, moglo bi biti trajno raseljeno do 20 milijuna ljudi do 2100. godine', navela je organizacija.

Kako bi se postigli ciljevi održivog razvoja, Unija za Mediteran predlaže opsežne promjene u ponašanju, uključujući manju potrošnju energije i korištenje obnovljivih izvora energije. Također poziva na izgradnju energetske mreže na Sredozemlju.