'Šaptač pčelama' golim rukama spasio oko šest milijuna tih vrijednih insekata

“Ono što mi se kod njih sviđa je to što, ako ih poštuješ i ne prijetiš im, skroz su ok kada im ulaziš u prostor", rekao je Chua.

Kada stanovnici tropskog Singapura otkriju da se pčele gnijezde u kućama, najčešće zovu specijalizirane tvrtke koje ih u par minuta unište za cijenu od 60 do 100 dolara.