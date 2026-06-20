Nagrađeni najbolji učenički radovi na natječaju 'Čista igra, čisti planet!'

Stručni žiri činili su Sunčana Matić iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Bojan Šalamon iz navijačke skupine Zaprešić Boys, dizajnerica Lana Puljić te predstavnik agencije koja provodi natječaj.

U fokusu natječaja bila je kombinacija sportskog navijanja i podrške Hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji te ekoloških poruka, a učenici su kroz izradu navijačkih maskota, dizajn dresova i odjevnih predmeta te pisanje navijačkih pjesama prikazali kako se sportske navike i navijačka kultura mogu uskladiti s održivim ponašanjem, smanjenjem otpada i očuvanjem prirode, priopćeno je iz Fonda za zaštitu okoliša.

U kategoriji nižih razreda osnovnih škola prvo mjesto osvojila je Osnovna škola Gradac za maskotu 'Vatreni“, dok je drugo mjesto pripalo Osnovnoj školi Josipa Račića iz Zagreba, a treće Osnovnoj školi Metel Ožegović Radovan – Područna škola Gačice.

U kategoriji viših razreda osnovnih škola pobjedu je odnijela Osnovna škola Trnsko iz Zagreba, ispred Osnovne škole Ante Kovačića iz Zagreba i Osnovne škole Turnić iz Rijeke . Među srednjim školama prvo mjesto osvojila je Obrtnička škola Bjelovar, drugo Treća ekonomska škola Zagreb, a treće Strojarska i prometna škola Varaždin.

Organizatori su istaknuli kako su učenici kroz kreativne radove pokazali visok stupanj svijesti o zaštiti okoliša te sposobnost povezivanja s podrškom hrvatskoj reprezentaciji. 'Oduševili su nas kreativnost, maštovitost i navijački duh koji su učenici unijeli u svoje radove', rekla je Sunčana Matić iz Fonda, dodajući kako je cilj natječaja bio pokazati da se odgovornost prema prirodi može iskazati i kroz sportsku kulturu.

Lana Puljić istaknula je kako je odluka žirija bila teška zbog visoke razine kvalitete pristiglih radova, naglasivši 'iznimnu maštovitost, kreativnost, predanost i angažman učenika'. Najbolji radovi nagrađeni su dresovima hrvatske nogometne reprezentacije s imenom Luke Modrića, ulaznicama za koncert Jakova Jozinovića, susretom s autorima serije 'Sram' te poklon-bonovima.