Zvuči poznato, zar ne? Ovo je pet najčešćih taktika kojima se služe zlonamjerni kolege

Na poslu provodimo velik dio dana, a ukoliko su odnosi među kolegama loši, osim stalnog stresa, to može pogoršati poslovnu atmosferu te je učiniti nepodnošljivom

Marie G. McIntyre, američka psihologinja i autorica knjige 'Secrets to Winning at Office Politics', kaže kako se vaša uspješnost na poslu odnosi na to i koliko ste u stanju dobro surađivati s kolegama.

Ovo je pet najčešćih načina na koje zlonamjerni kolege funkcioniraju na poslu i evo što možete napraviti:

Kontroliraju vas iako nemaju ovlasti za to

Tzv. nadzornik u hodniku vrlo je česta 'funkcija' koju si neke osobe - ničim izazvane - pripisuju. Dakle radi se o kolegama koji se upliću u vaš rad i ponašaju poput šefova iako nemaju ovlasti za to. 'Iznenadili biste, no postoji velik broj ljudi koji si uzimaju pravo, iako nemaju nikakve ovlasti, nadzirati druge kolege ili suradnike te čak izvještavaju šefove o onome što im se ne sviđa ili misle da drugi pogrešno rade', upozorava McIntyre, navodeći čak praksu da se šefovima šalju e-mailovi o greškama koje su po njihovom mišljenju napravili suradnici.

Što napraviti: Ako stalno dobivate kritike na vaš način rada od osobe koja nije ovlaštena za to niti ima autoritet nad vama, trebate dati do znanja kako vaš šef nema nikakvih problema s vašim načinom rada. Toj osobi u jednom trenutku jasno kažite: 'OK, siguran/na sam kako mislite da našem šefu pomažete tim e-mailovima, ali stvarno nije vaš posao da me kontrolirate. Šef dosad nije imao problema s mojim radom pa bih vam bio zahvalan/na kad biste to prestali raditi', objašnjava McIntyre. Osim toga, ona savjetuje da, ukoliko kolega nastavi po starom, odete do šefa i kažete što se događa, uz npr. pitanje: 'Je li to možda vaša želja da on/a nadziru moj posao?'

Pa ako imate takvog prerevnog kolegu na poslu, znate što vam je činiti, piše The Huffington Post.