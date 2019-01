Psiholozi upozoravaju: Ovo su znakovi da vaš partner gubi zanimanje za vas

Mnogi se začude kad shvate kako se njihova ljubavna priča opasno približila kraju, a da nisu bili toga niti bili svjesni. Ipak, postoje neki znakovi koji upozoravaju da nešto nije u redu prije nego je prekasno

'Ako je vaš partner/ica fizički s vama, ali imate osjećaj da je on ili ona mentalno ili emocionalno udaljena tisuće kilometara ili ne možete prodrijeti kroz zid koji je izgradio/la oko sebe, to je znak da se energetski zatvaraju za vas. Ljudi katkad podižu obrambeni mehanizam oko sebe kada ne znaju kako komunicirati. Vaš partner/ica počinje gubiti interes i ne zna kako vam to priopćiti, zato je dobar potez organizirati iskren, smiren i otvoren razgovor kako bi se raščistile stvari u vašem odnosu', objašnjava terapeutkinja za odnose Lynsie Seely .

Bilo da ste u vezi ili ste u braku, evo kako ćete znati udaljava li se vaš partner/ica od vas.

Ne zanimaju ih male stvari o vama

Parovi u zdravim vezama iskreno se zanimaju za život drugih - ne samo kada je riječ o glavnim stvarima, nego i o manjim, svakodnevnim stvarima. Na primjer, partner/ica zna da npr. sutra ujutro imate stresan dan pa će vam tijekom pauze za ručak obavezno poslati poruku kako je sve prošlo. Partner/ica koji je emocionalno isključen uopće se neće ni sjetiti tog sastanka jer je nažalost prestao voditi računa o vašem životu.

Sve su sporiji kad treba odgovoriti na SMS poruke, e-mailove ili pozive

Činjenica je da smo danas svi prezauzeti s obvezama, ali ako je vaš partner/ica koji je dosad bio iznimno ažuran s odgovorima, postaje sve nedostupniji, ovo je jasan znak da vam je veza u krizi. Iako se možda to tako ne čini na prvu, ovo je suptilan način na koji vam partner daje do znanja da se polako isključuje u emocionalnom smislu prema vama. 'Budimo iskreni, mnogi od nas mobitele imaju stalno u ruci, a potrebno je svega nekoliko sekundi za odgovor, bez obzira koliko god bili zauzeti poslom', objašnjava psihologinja Gina Delucca.

Odbijaju vaše pokušaje za povezivanjem

Koliko god da se trudite, s druge strane ne dolazi adekvatan odgovor, dapače vaš partner/ica ignorira vaše pokušaj za uspostavljanjem komunikacije ili se sve više povlače. U zdravim vezama, pokušaj da dobijemo više pozornosti nailazi na pozitivan feedback. Kad veza dođe u krizu, ti se pokušaju obavezno ignoriraju ili nailaze na negativan odgovor. Psiholozi smatraju kako je nedostatak komunikacije velika opasnost za svaku vezu, a ukoliko partner/ica ne odgovara na vaše pokušaje to je jasan znak kako se polako 'odjavljuje' iz veze. I još jedan važan znak: vaš dragi ili draga uopće ne izgleda tužno što stvari više ne funkcionira. 'Kada osoba izgubi interes za vezu, on ili ona ne osjećaju tugu ili tugu oko 'gubitka' veze jer je on ili ona već to procesurao i emocionalno pokako izlazi iz veze', rekla je psihologinja Anne Crowley.

Izostaju konstruktivne rasprave

Ukoliko svaka svađa između vas i vašeg partnera završi uvredama i povišenim tonovima, vaša je veza ušla u toksičnu fazu. Ali ako se rasprava vodi konstruktivno i smirenim iznošenjem argumenata, to pokazuje kako je ste u zdravoj vezi. Ukoliko pak partner/ica nema uopće volje za raspravljenjem, to je upozoravajući znak kako nešto nije u redu. 'Raspravljanje donosi enegiju u vaš odnos. Ljubavni odnos u kojem se nalazimo nam je bitan i važan pa se zato i trudimo boriti iznošenjem stavova', objašnjava psihologinja A. Crowley dodajući kako nedostatak želje za raspravljanjem pokazuje kako se izgubio interes za ostanak u vezi.

Nema više fizičke bliskosti

U početku veze, kada je maženje jedan od načina na koji parovi izražavaju bliskost, ukoliko ono utihne ili izostane tokom veze, to je još jedan od znakova koji jasno pokazuje da se partner udaljava od vas. Potreba za dodirom sasvim je uobičajena stvar kod dvoje koji se vole, a kada to počne izostajati ili se sve više prorjeđuje to znači i da su emocije počele blijediti.

Više se ne osjećate kao prioritet u njihovom životu

Ako se iznenada počnete osjećati kao da ste isključeni iz života vašeg partnera, to je vrlo jasan znak da nešto ne štima. Ukoliko vaš partner/ica provodi sve manje vremena s vama, a sve više ga troši na svoje hobije, to može biti način na koji vam poručuje kako više nije zainteresiran za vezu. Dakle, ako partner/ica imaju nove hobije ili grupu prijatelja no vi niste pozvani, vrijeme je da se zabrinete! Zaslužujete se osjećati važnim i posebnim u životu partnera, a ako to više ne osjećate, možda je vrijeme da se pozabavite vezom. Ako se osjećate kao da samo vi pokrećete komunikaciju i planirate kako provesti vrijeme zajedno, smatrajte i to važnim upozorenjem jer kad kada postoji obostrani interes i jednak trud s obje strane, veća je vjerojatnost da će veza uspjeti.