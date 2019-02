Poznata psihologinja savjetuje kako se riješiti toksičnih osoba: Ljudi se mogu iscrpiti, pa i pregorjeti, kad im se isisa sva energija

Mnoga su istraživanja pokazala kako su posljedice druženja s toksičnim osobama, odnosno osobama čije nam ponašanje jako škodi, vrlo štetne te da bismo ih morali ukloniti iz svoje blizine ili barem smanjiti količinu druženja s njima

Udaljiti toksične osobe, bez obzira radi li se o kolegama s posla, prijateljima ili članovima obitelji, nikad nije lak zadatak, ali to je nešto bez čega nema napretka, ističu psiholozi.

Toksični ili otrovni ljudi, objašnjava naša ugledna psihologinja Ljubica Uvodić-Vranić, oni su čije nas ponašanje verbalno i neverbalno truje, škodi nam, pa čak nas i razbolijeva.

Zašto se uopće družimo s toksičnim osobama?

'Družimo se često zato što poneki od njih više ili manje uspješno nose masku i prave se da su nam prijatelji. S nekima se družimo jer na određeni način to moramo zato što pripadaju grupi koju zovemo 'grupa ljudi s kojima smo se obavezni družiti'. Zašto smo obavezni? Pa radi se, recimo, o staroj tetki koja živi sama i nema nikoga osim nas – svoje nećakinje. Ili se radi o osobi s kojom smo potpisali da ćemo je uzdržavati, a ona će nam ostaviti nešto u nasljedstvo. Ili je to majka, sestra ili baka našeg princa bez bijelog konja, ali mi ne znamo još da on nije pravi princ, da nema konja, a i da mu ni ženska ni muška rodbina nisu neko cvijeće', objašnjava Uvodić-Vranić.